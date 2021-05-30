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Невероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления

30 мая 2021, 23:10

Смузи очень легко приготовить в домашних условиях всего за считанные минуты с помощью блендера.

Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Калорийность Калорийность 78 ккал
Кухня Кухня Интернациональная
Смузи, клубника
Клубничный смузи рецепт приготовления / goodfon.ru

Пришло время свежим ягодам и фруктам, и в такой период всегда хочется легкого перекуса. Смузи - это вкусные, здоровые напитки из свежих фруктов, ягод или овощей.

В последнее время они стали безумно популярными и в нашей стране. Он идеально подходит для любителей здорового питания и для тех, кто сидит на диете.

Главред расскажет рецепты невероятно вкусных и полезных смузи из клубники.

Вкусный клубничный смузи

Вам понадобится:

  • Клубника - 500 г
  • Молоко - 1 стакан
  • Мед - 2-3 ст. л.
  • Ванилин - по вкусу
  • Мята - пару листиков

Клубнику нужно хорошо помыть под проточной водой, обсушить, удалить зелень.

Нарезать клубнику пополам, переложить в блендер.

Добавить по вкусу мед и ванилин, влить молоко.

Пробить блендером все содержимое до однородного состояния.

Разлить по стаканам или банкам с ручкой. При желании можно добавить в смузи лед при подаче.

Подавать клубничный смузи с молоком, украсив ягодой клубники и свежей мятой.

Клубничный смузи с овсянкой

Смузи из клубники / goodfon.ru

Вам понадобится:

  • Клубника - 4 шт;
  • Овсяные отруби - 1 ст.л;
  • Вода - 2 ст.л;
  • Молоко (0%) - 1 стакан.

Овсянку заливаем водой. Даем ей разбухнуть. Это займет пару минут.

У клубники удаляем хвостики, моем, помещаем ее в чашу блендера. Добавляем овсянку.

Вливаем молоко. Все взбиваем на небольшой скорости до однородной массы.

Наш смузи готов.

Смузи Клубничный чизкейк

Вам понадобится:

  • Клубника – 250 г
  • Сливочный сыр – 30 г
  • Молоко – 100 мл

Ягоды помыть, удалить плодоножки. Выложить в блендер.

Добавить сливочный сыр, влить молоко и пюрировать блендером до однородной массы.

Перелить в бокал. Смузи Клубничный чизкейк готов.

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