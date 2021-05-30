Невероятно вкусный клубничный смузи: пошаговый рецепт приготовления

Смузи очень легко приготовить в домашних условиях всего за считанные минуты с помощью блендера.
Пришло время свежим ягодам и фруктам, и в такой период всегда хочется легкого перекуса. Смузи - это вкусные, здоровые напитки из свежих фруктов, ягод или овощей.
В последнее время они стали безумно популярными и в нашей стране. Он идеально подходит для любителей здорового питания и для тех, кто сидит на диете.
Главред расскажет рецепты невероятно вкусных и полезных смузи из клубники.
Вкусный клубничный смузи
Вам понадобится:
- Клубника - 500 г
- Молоко - 1 стакан
- Мед - 2-3 ст. л.
- Ванилин - по вкусу
- Мята - пару листиков
Клубнику нужно хорошо помыть под проточной водой, обсушить, удалить зелень.
Нарезать клубнику пополам, переложить в блендер.
Добавить по вкусу мед и ванилин, влить молоко.
Пробить блендером все содержимое до однородного состояния.
Разлить по стаканам или банкам с ручкой. При желании можно добавить в смузи лед при подаче.
Подавать клубничный смузи с молоком, украсив ягодой клубники и свежей мятой.
Клубничный смузи с овсянкой
Вам понадобится:
- Клубника - 4 шт;
- Овсяные отруби - 1 ст.л;
- Вода - 2 ст.л;
- Молоко (0%) - 1 стакан.
Овсянку заливаем водой. Даем ей разбухнуть. Это займет пару минут.
У клубники удаляем хвостики, моем, помещаем ее в чашу блендера. Добавляем овсянку.
Вливаем молоко. Все взбиваем на небольшой скорости до однородной массы.
Наш смузи готов.
Смузи Клубничный чизкейк
Вам понадобится:
- Клубника – 250 г
- Сливочный сыр – 30 г
- Молоко – 100 мл
Ягоды помыть, удалить плодоножки. Выложить в блендер.
Добавить сливочный сыр, влить молоко и пюрировать блендером до однородной массы.
Перелить в бокал. Смузи Клубничный чизкейк готов.