Его ищут все за столом: изумительный салат-закуска Белочка из СССР - рецепт за 5 минут

Готовим вкуснейшую советскую закуску на стол. Превосходный рецепт салата из плавленого сыра.

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Салат из плавленого сыра Белочка рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Классика всех времен. Готовим уникальный и быстрый салат Белочка, который ищут все на столе. Удивительный рецепт из плавленого сыра должен попробовать каждый.

Его любят все, и взрослые, и детки. А еще, такой салат можно спокойно использовать как намазку на гренки.

Легкий, вкусный и простой рецепт салата на все времена, который будут просить приготовить еще.

Салат из плавленого сыра Белочка - рецепт

Вам понадобится:

Плавленые сырки - 3 шт

Яйца отварные - 6 шт

Морковка отварная - 6 шт

Чеснок - по вкусу

Майонез или Сметана

Соль, перец

Зелень для украшения

Орешки

Предварительно отварить яйца и морковь. Остудить и почистить.

Натереть плавленый сырок и яйца по очереди, чтобы легче было перемешивать салат.

Лучше всего измельчить сыр и яйца на мелкой терке.

Измельчить морковь, можно на крупной терке.

По вкусу добавить немного чеснока.

Как приготовить салат из плавленого сыра рецепт / скриншот с youtube

Салат Белочка из плавленого сырка посолить, поперчить по вкусу.

Добавить 2 столовые ложки сметаны или легкого майонеза.

Перемешать аккуратно салат и красиво переложить в тарелку.

Намазка из плавленого сыра рецепт / скриншот с youtube

Салат из плавленого сыра посыпать зеленью и украсить орешками.

Закуска-салат из плавленого сыра рецепт / скриншот с youtube

Смотрите видео рецепт, как готовить теплый салат:

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