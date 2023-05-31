Его ищут все за столом: изумительный салат-закуска Белочка из СССР - рецепт за 5 минут

Классика всех времен. Готовим уникальный и быстрый салат Белочка, который ищут все на столе. Удивительный рецепт из плавленого сыра должен попробовать каждый.
Его любят все, и взрослые, и детки. А еще, такой салат можно спокойно использовать как намазку на гренки.
Легкий, вкусный и простой рецепт салата на все времена, который будут просить приготовить еще.
Салат из плавленого сыра Белочка - рецепт
Вам понадобится:
- Плавленые сырки - 3 шт
- Яйца отварные - 6 шт
- Морковка отварная - 6 шт
- Чеснок - по вкусу
- Майонез или Сметана
- Соль, перец
- Зелень для украшения
- Орешки
Предварительно отварить яйца и морковь. Остудить и почистить.
Натереть плавленый сырок и яйца по очереди, чтобы легче было перемешивать салат.
Лучше всего измельчить сыр и яйца на мелкой терке.
Измельчить морковь, можно на крупной терке.
По вкусу добавить немного чеснока.
Салат Белочка из плавленого сырка посолить, поперчить по вкусу.
Добавить 2 столовые ложки сметаны или легкого майонеза.
Перемешать аккуратно салат и красиво переложить в тарелку.
Салат из плавленого сыра посыпать зеленью и украсить орешками.
Смотрите видео рецепт, как готовить теплый салат:
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