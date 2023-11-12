Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

Готовимся к новогодним праздникам и сохраняем рецепты изумительным салатом на праздничный стол.
Этот рецепт салата настолько вкусный, что затмит традиционный Оливье.
Для салата на Новый год 2024 понадобятся самые простые и дешевые продукты.
Лучше Оливье - рецепт салата на Новый год 2024
Вам понадобится:
- Огурцы свежие - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Горошек - 200 гр
- Сыр твердый - 200 гр
- Колбаса сырокопченая или язык - 200 гр
- Яйца - 3 шт
- Молоко - 3 столовых ложки
- Соль
- Сметана
- Горчица
Лук почистить, мелко порезать и переложить в глубокую миску. Замариновать лук с яблочном уксусом на 15 минут.
3 яйца взбить вилкой, добавить 3 столовых ложки молока и добавить немного соли.
Салат можно приготовить и с отварными яйцами, но с таким яичным блинчиком салат будет намного вкуснее.
Обжариваем блинчик с двух сторон до готовности и золотистости. Оставляем остыть.
Огурцы почистить, порезать мелкой соломкой.
Вкус салата будет зависеть от колбасы, которую вы выберете. Нарезаем 200 гр колбасы соломкой, как и огурцы.
В глубоком салатнике соединить огурцы, колбасу, горошек, маринованный лук.
Порезать готовый блинчик тонкой соломкой и добавить в салат.
Твердый сыр натереть на крупной терке, часть сыра добавить в салатник.
Майонезом салат не смазываем. Делаем из сметаны сами соус.
Смешать 4 столовых ложки сметаны, добавить немного горчицы и любимые травы. Можно Итальянские или Прованские. Хорошо смешать заправку для салата на Новый год 2024.
Салат Нежность на Новый год хорошо перемешать, немного дать настояться.
Кулинарное кольцо выложить на блюдо, переложить салат и хорошо его утрамбовать.
Снимаем кулинарное кольцо, посыпаем сыром и украшаем зеленью. Подаем к столу.
Готовый салат Нежность на Новый год 2024:
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