Это самый серьезный конкурент Оливье: рецепт роскошного салата Нежность

Для такого салата Нежность на Новый год 2024 понадобятся самые простые и дешевые продукты.

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Салат на Новый год, который лучше Оливье рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот youtube

Готовимся к новогодним праздникам и сохраняем рецепты изумительным салатом на праздничный стол.

Этот рецепт салата настолько вкусный, что затмит традиционный Оливье.

Для салата на Новый год 2024 понадобятся самые простые и дешевые продукты.

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Лучше Оливье - рецепт салата на Новый год 2024

Вам понадобится:

Огурцы свежие - 2 шт

Лук - 1 шт

Горошек - 200 гр

Сыр твердый - 200 гр

Колбаса сырокопченая или язык - 200 гр

Яйца - 3 шт

Молоко - 3 столовых ложки

Соль

Сметана

Горчица

Лук почистить, мелко порезать и переложить в глубокую миску. Замариновать лук с яблочном уксусом на 15 минут.

3 яйца взбить вилкой, добавить 3 столовых ложки молока и добавить немного соли.

Салат можно приготовить и с отварными яйцами, но с таким яичным блинчиком салат будет намного вкуснее.

Обжариваем блинчик с двух сторон до готовности и золотистости. Оставляем остыть.

Огурцы почистить, порезать мелкой соломкой.

Рецепт самого вкусного салата на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

Вкус салата будет зависеть от колбасы, которую вы выберете. Нарезаем 200 гр колбасы соломкой, как и огурцы.

В глубоком салатнике соединить огурцы, колбасу, горошек, маринованный лук.

Порезать готовый блинчик тонкой соломкой и добавить в салат.

Твердый сыр натереть на крупной терке, часть сыра добавить в салатник.

Майонезом салат не смазываем. Делаем из сметаны сами соус.

Смешать 4 столовых ложки сметаны, добавить немного горчицы и любимые травы. Можно Итальянские или Прованские. Хорошо смешать заправку для салата на Новый год 2024.

Салат Нежность на Новый год хорошо перемешать, немного дать настояться.

Вкуснейший салат на Рождество 2023 рецепт / скриншот с youtube

Кулинарное кольцо выложить на блюдо, переложить салат и хорошо его утрамбовать.

Снимаем кулинарное кольцо, посыпаем сыром и украшаем зеленью. Подаем к столу.

Готовый салат Нежность на Новый год 2024:

Салат Нежность на Новый год 2024 рецепт / скриншот с youtube

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