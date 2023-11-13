УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Не Оливье и Шуба: этот салат на Новый год 2024 всегда готовили в СССР - рецепт

Мария Тупик
13 ноября 2023, 17:09
Простой и легкий салат из СССР на Новый год 2024. Какой салат приготовить без мяса и рыбы рецепт.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Невероятно вкусный салат на Новый год 2024 рецепт Чайка
Невероятно вкусный салат на Новый год 2024 рецепт Чайка / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Этот замечательный салат Чайка готовили в СССР всегда. Его обожали настолько, что можно было встретить на Новый год практически в каждой семье.

Салат Чайка готовили без мяса и рыбы, но с очень вкусными ингредиентами.

Готовим салат к Новому году и Рождеству вместе.

Салат Чайка на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

  • Яйца - 5 шт
  • Зеленый горошек - 1 банка
  • Твердый сыр - 200 гр
  • Лук - 1 шт (салатный)
  • Маринованные огурцы - 2 шт
  • Сметана

Яйца отварить вкрутую до готовности. Остудить в холодной воде, почистить и мелко порезать.

Лук выбирайте салатный фиолетовый, салат будет вкуснее и придаст яркие краски.

Лук желательно порезать очень мелкими кусочками. Залейте кипятком, чтобы вся горечь ушла.

Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке. Немного оставить сыра для украшения.

С горошка слить всю жидкость.

Смешать яйца, лук, сыр, зеленый горошек и немного посолить.

Добавить 3 ложки сметаны, перемешать салат.

Перед подачей на стол посыпать тертым сыром.

Также в салат Чайка из СССР можно добавить зелени и немного лука.

Смотрите видео, как приготовить салат Чайка на Новый год рецепт:

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
рецепт Рождество салат интересные новости Новый год 2024
Реклама

Главное за день

Помощь Украине оружием: Венгрия "забанила" полмиллиарда евро из фонда ЕС

Помощь Украине оружием: Венгрия "забанила" полмиллиарда евро из фонда ЕС

17:55 Мир
"Вражеские объекты станут пеплом": эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге

"Вражеские объекты станут пеплом": эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге

17:52 Украина
Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине - WSJ

Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине - WSJ

17:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:55

Помощь Украине оружием: Венгрия "забанила" полмиллиарда евро из фонда ЕС

17:52

"Вражеские объекты станут пеплом": эксперт рассказал сценарий, как ВСУ продвинутся на юге

17:49

При какой температуре тела человек умирает: простой ответ поразит даже скептиков

17:48

Favbet Foundation передал ВСУ в горячие направления еще 2 автомобиля

17:45

Расширение "серой зоны" может угрожать окружению Авдеевки: заявление военного

Заход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - СелезневЗаход в Крым будет тяжелым, Украине нужна переправка техники на левый берег - Селезнев
17:32

Ситуация на фронте зашла в тупик, контрнаступление ВСУ невыгодно Украине - WSJ

17:09

Не Оливье и Шуба: этот салат на Новый год 2024 всегда готовили в СССР - рецептВидео

16:58

Мощное усиление ПВО: ФРГ передаст Украине еще две системы IRIS-Т

16:56

Крыму приготовиться: эксперт сообщил о шансе для ВСУ выйти к полуострову

Реклама
16:56

Кошка совершает одно действие, если выбрала вас хозяином

16:51

Почему много волос на руках: действенные методы, как от них избавиться

16:29

Сергей Стерненко. Жест доброй воли на ХерсонщинеВидеоблоги

16:28

В Воздушных силах спрогнозировали, приведут ли обстрелы РФ к блэкаутам

16:16

Судьба будет испорчена: что нельзя брать в руки 14 ноября, чтобы не навредить себе

15:55

Бегство россиян с Херсонщины: в ЦНС предупредили о новой операции Кремля

15:53

"Подыграла оккупантам": Фарион займется СБУ после "сдачи" студента в Крыму

15:52

У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост: эксперт раскрыл подробности

15:51

Оккупанты массово спиваются в окопах: разведка Британии рассказала о наркомании в армии РФ

15:41

"Моральные уроды": путинист-исполнитель роли Шерлока Холмса резко наехал на звездную пару

15:35

Камалия откровенно рассказала про отношения с экс-мужем после развода

Реклама
15:33

"Сдала" студента для ФСБ: у Зеленского требуют привлечь Фарион к ответственности

15:28

Литва лишит гражданства популярную балерину за поддержку Путина

15:21

Настоящая находка: что можно сделать из старой зубной щетки

15:19

"Перешли к активной обороне": в ВСУ рассказали о результатах наступления врага

15:16

Предателя Киву приговорили к 14 годам тюрьмы

15:11

Рождественский пост 2023 по новому календарю: дата, чего придерживаться и что есть

14:55

"Около 50 тысяч военных": эксперт раскрыл, как ВСУ смогут мощно продвинуться

14:50

Мобилизация в Украине: попадают ли под призыв люди моложе 17 и старше 60 лет

14:50

Война с РФ: в The Economist назвали количество погибших украинских воинов

14:39

Неизлечимая болезнь, которая "ест людей": певец Melovin шокировал заявлением о здоровьеВидео

14:38

Оптическая иллюзия для гениев: только люди с высоким IQ найдут собаку среди панд

14:24

Армия РФ попала в авто в Херсоне: ранены мама и 2-месячный ребенок, дедушка погиб

14:09

Как быстро зарядить телефон: 5 трюков, которые изменят вашу жизнь

14:00

Марго Робби и Брэд Питт бьются между собой за право снимать кино по книге Спирс

13:52

Выбрал Дантеса: Monatik прокомментировал отношения с Дорофеевой

13:51

Лунный календарь 14 ноября 2023: принимайтесь за запланированные важные дела

13:50

Безопасно ли пить во время приема пищи: врач рассказала о распространенной ошибке

13:46

Путин может одержать победу в войне из-за дискуссий в США и колебаний Европы - МИД Литвы

13:45

Перешли в наступление на Мелитополь: генерал ВСУ сообщил об успехах на юге

13:04

Русские ждут температуру ниже нуля для массированных обстрелов - Минэнерго

Реклама
12:45

Нам для победы не хватает оружия, "жестов доброй воли" от РФ не будет – Селезнев

12:33

Под Москвой дрон атаковал завод, который производит "Кинжалы": что известно

12:05

Фарион "сдала" спецслужбам украинского студента-патриота в Крыму: роспропаганда ликует

12:00

6 упражнений для идеального тела: короткая интенсивная тренировка для похуденияВидео

11:55

Гороскоп на завтра 14 ноября 2023: Скорпион - избегайте импульсивности, Весы - выскажитесь партнеру

11:52

Вы даже не подозревали: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

11:38

Винник из-за безденежья готовится к европейскому туру "для беженок-волчиц" - СМИ

11:36

"Сливали" удары по Киеву и "охотились" на Patriot: СБУ задержала предателейФото

11:20

Маски и ограничения могут вернуться: в Минздраве подумывают о новом карантине

11:15

"Ой, напрасно, тетя, Вы пришельцев бьете": рецензия на фильм "Марвелы"

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять