Не Оливье и Шуба: этот салат на Новый год 2024 всегда готовили в СССР - рецепт

Этот замечательный салат Чайка готовили в СССР всегда. Его обожали настолько, что можно было встретить на Новый год практически в каждой семье.
Салат Чайка готовили без мяса и рыбы, но с очень вкусными ингредиентами.
Готовим салат к Новому году и Рождеству вместе.
Салат Чайка на Новый год 2024 - рецепт
Вам понадобится:
- Яйца - 5 шт
- Зеленый горошек - 1 банка
- Твердый сыр - 200 гр
- Лук - 1 шт (салатный)
- Маринованные огурцы - 2 шт
- Сметана
Яйца отварить вкрутую до готовности. Остудить в холодной воде, почистить и мелко порезать.
Лук выбирайте салатный фиолетовый, салат будет вкуснее и придаст яркие краски.
Лук желательно порезать очень мелкими кусочками. Залейте кипятком, чтобы вся горечь ушла.
Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке. Немного оставить сыра для украшения.
С горошка слить всю жидкость.
Смешать яйца, лук, сыр, зеленый горошек и немного посолить.
Добавить 3 ложки сметаны, перемешать салат.
Перед подачей на стол посыпать тертым сыром.
Также в салат Чайка из СССР можно добавить зелени и немного лука.
Смотрите видео, как приготовить салат Чайка на Новый год рецепт:
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