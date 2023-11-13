Не Оливье и Шуба: этот салат на Новый год 2024 всегда готовили в СССР - рецепт

Простой и легкий салат из СССР на Новый год 2024. Какой салат приготовить без мяса и рыбы рецепт.

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Невероятно вкусный салат на Новый год 2024 рецепт Чайка / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Этот замечательный салат Чайка готовили в СССР всегда. Его обожали настолько, что можно было встретить на Новый год практически в каждой семье.

Салат Чайка готовили без мяса и рыбы, но с очень вкусными ингредиентами.

Готовим салат к Новому году и Рождеству вместе.

Салат Чайка на Новый год 2024 - рецепт

Вам понадобится:

Яйца - 5 шт

Зеленый горошек - 1 банка

Твердый сыр - 200 гр

Лук - 1 шт (салатный)

Маринованные огурцы - 2 шт

Сметана

Яйца отварить вкрутую до готовности. Остудить в холодной воде, почистить и мелко порезать.

Лук выбирайте салатный фиолетовый, салат будет вкуснее и придаст яркие краски.

Лук желательно порезать очень мелкими кусочками. Залейте кипятком, чтобы вся горечь ушла.

Кусочек твердого сыра натереть на крупной терке. Немного оставить сыра для украшения.

С горошка слить всю жидкость.

Смешать яйца, лук, сыр, зеленый горошек и немного посолить.

Добавить 3 ложки сметаны, перемешать салат.

Перед подачей на стол посыпать тертым сыром.

Также в салат Чайка из СССР можно добавить зелени и немного лука.

Смотрите видео, как приготовить салат Чайка на Новый год рецепт:

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