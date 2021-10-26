Самый вкусный луковый суп от известного шеф-повара: готовить всего 20 минут

Время приготовления: Время приготовления: 20 минут

Луковый суп рецепт / ua.depositphotos.com

Осенью всегда хочется вкусной и необычной еды. Многие считают суп полноценным обедом, ведь в нем содержится масса полезных продуктов.

Всемирно известный английский повар Джейми Оливер поделился вкуснейшим рецептом классического лукового супа, который так полюбился многим.

Луковый суп можно приготовить очень быстро любой хозяйке, главное знать пару секретов.

Луковый суп - простой рецепт приготовления

Вам понадобится:

Красный лук - 6 штук

Репчатый лук - 6 штук

Лук-шалот - 3 штуки

Лук-порей - 200 грамм

Сливочное и оливковое масло

Бульон - 2 литра

Сыр твердый - 250 грамм

Соль, специи - по вкусу

Багет или лаваш - по вкусу

Весь лук предварительно моем и чистим. Мелко нарезаем красный лук, репчатый лук, лук-порей и лук-шалот.

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Разогреваем сковороду, желательно с толстым дном, добавляем оливковое масло и сливочное масло. По желанию можно добавить чеснок.

Отправляем мелко нарезанный весь лук. Хорошо перемешиваем и делаем медленный огонь. Накрываем крышкой и в течение 30 минут готовим лук на суп. Обязательно помешивайте, чтобы не пригорел.

Лук должен приобрести золотистый цвет, тогда луковый суп будет вкуснее.

Как только лук готов, отправляем его в мясному бульону только приготовленному. Доведите его до кипения, варите в течение 10-15 минут на медленном огне.

В это время предлагаем вам сделать гренки из багета в духовке.

Как только луковый суп будет готов, разливаем его по жаропрочным тарелкам и обязательно посыпаем тертым сыром. Рядом можно украсить веточкой укропа и положить наверх вкусную гренку.

Ставим луковый суп на противень и отправляем в духовку на 5 минут до полного расплавления сыра, примерно 5-7 минут.