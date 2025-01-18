Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецепт

Изумительно вкусный рецепт салата Венеция.

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Салат Венеция рецепт / Коллаж Главред, фото скриншот с youtube

Готовим дома шикарный рецепт салата Венеция на праздничный стол. Для его приготовления не нужно ничего варить и долго стоять у плиты.

Всего пару минут и ваш салат будет красоваться на столе, а гости подерутся за него.

Салат Венеция - рецепт приготовления

Вам понадобится:

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Морковка по-корейски - 200 гр

Ветчина или копченая курица - 200 гр

Твердый сыр - 150 гр

Огурец свежий - 1 шт

Кукуруза - 100 гр

Майонез

Салат Венеция вкусный и с ветчиной и с копченой курицей. Выбирайте на свой вкус.

Нарезать курицу для салата брусочками или полосками и отправить сразу в салатник.

С морковки по-корейски слить всю жидкость, можно немного порезать и переложить в салатник.

Новый рецепт салата Венеция / фото скриншот с youtube

Далее порезать красивыми тоненькими брусочками свежий огурец.

Также нарезать и твердый сыр. Сыр желательно выбирать Голландский.

Слить всю жидкость с кукурузы и высыпать в салат.

Заправить салат Венеция майонезом и перемешать.

Салат Венеция подавать к столу украсив красивыми гренками.

Смотрите видео, как готовить салат Венеция - рецепт:

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Кто такая iriska_dimitrova? iriska_dimitrova - популярный кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На iriska_dimitrova подписаны более 100 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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