Гости подерутся за него: потрясный салат Венеция - рецепт

Готовим дома шикарный рецепт салата Венеция на праздничный стол. Для его приготовления не нужно ничего варить и долго стоять у плиты.
Всего пару минут и ваш салат будет красоваться на столе, а гости подерутся за него.
Салат Венеция - рецепт приготовления
Вам понадобится:
- Морковка по-корейски - 200 гр
- Ветчина или копченая курица - 200 гр
- Твердый сыр - 150 гр
- Огурец свежий - 1 шт
- Кукуруза - 100 гр
- Майонез
Салат Венеция вкусный и с ветчиной и с копченой курицей. Выбирайте на свой вкус.
Нарезать курицу для салата брусочками или полосками и отправить сразу в салатник.
С морковки по-корейски слить всю жидкость, можно немного порезать и переложить в салатник.
Далее порезать красивыми тоненькими брусочками свежий огурец.
Также нарезать и твердый сыр. Сыр желательно выбирать Голландский.
Слить всю жидкость с кукурузы и высыпать в салат.
Заправить салат Венеция майонезом и перемешать.
Салат Венеция подавать к столу украсив красивыми гренками.
Смотрите видео, как готовить салат Венеция - рецепт:
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