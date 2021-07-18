Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео

Самый вкусный домашний рецепт кетчупа / goodfon.ru

Основой вкусного домашнего кетчупа являются спелые помидоры. В помидорах обнаружены каротиноиды, пектиновые вещества, органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая), фруктоза, сахароза, соли калия, магния, железа, кальция и фосфор, которым не страшна даже первичная тепловая обработка.

Кетчуп может включать в себя массу вкусных приправ: чеснок, яблоки, острый и болгарский перец, грибы, оливки, маринованные огурчики.

Главред предлагает рецепт идеального домашнего кетчупа, который вы без труда сможете приготовить самостоятельно.

Классический рецепт кетчупа

Вам понадобиться:

Помидоры - 3 кг

Сахар - 150 г

Соль - 25 г

Уксус 6% - 80 г

Гвоздика - 20 шт.

Перца горошком - 25 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Корица - щепотка

Острый красный перец - щепотка

Помидоры мелко нарежьте, выложите в кастрюлю, поставьте на огонь и уварите на 1/3, не закрывая крышку. Затем добавьте сахар, проварите 10 минут, всыпьте соль и варите ещё 3 минуты.

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Положите в кастрюлю с томатами специями и приправами, проварите 10 минут и протрите через стальное сито или дуршлаг.

Снова выложите в кастрюлю, доведите до кипения, влейте уксус и разложите по стерилизованным баночкам. Закатайте банки.

Далее вы можете экспериментировать с этим базовым рецептом, добавляя в него различные вкусовые специи и пряности, чтобы разнообразить ваш ассортимент вкусной домашней коллекции.

Вкусный кетчуп с яблоками - рецепт

Вам понадобиться:

Мясистые помидоры - 10 шт.

Яблоки - 4 шт.

Молотый черный перец (без горки) - 1 ч.л.

Молотая корица - 1 ч.л.

Молотый мускатный орех (без горки) - 1 ч.л.

Молотый острый красного перец - 0,5 ч.л.

Соль - 1 ч.л.

Мед - 1 ч.л.

Уксус 9% - 2 ст.л.

Чеснок - 3 крупных зубчика.

Помидоры нарежьте, сложите в кастрюлю, потушите под крышкой до мягкости и протрите через сито. Яблоки нарежьте, также потушите до мягкости под крышкой и протрите через сито.

Соедините томатное и яблочное пюре в кастрюльке, поставьте на медленный огонь и тушите до густоты примерно 10 минут.

Затем добавьте перец, корицу, мускатный орех, соль, мед и варите еще 10 минут.

Добавьте уксус, измельченный чеснок, проварите еще 5 минут и тотчас разложите по стерилизованным банкам. Закатайте их.