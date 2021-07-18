Готовим самый вкусный и полезный домашний кетчуп: пошаговый рецепт с видео

Как выбрать помидоры и приготовить вкусный и полезный кетчуп дома.
Основой вкусного домашнего кетчупа являются спелые помидоры. В помидорах обнаружены каротиноиды, пектиновые вещества, органические кислоты (лимонная, яблочная, щавелевая), фруктоза, сахароза, соли калия, магния, железа, кальция и фосфор, которым не страшна даже первичная тепловая обработка.
Кетчуп может включать в себя массу вкусных приправ: чеснок, яблоки, острый и болгарский перец, грибы, оливки, маринованные огурчики.
Главред предлагает рецепт идеального домашнего кетчупа, который вы без труда сможете приготовить самостоятельно.
Классический рецепт кетчупа
Вам понадобиться:
- Помидоры - 3 кг
- Сахар - 150 г
- Соль - 25 г
- Уксус 6% - 80 г
- Гвоздика - 20 шт.
- Перца горошком - 25 шт.
- Чеснок - 1 зубчик
- Корица - щепотка
- Острый красный перец - щепотка
Помидоры мелко нарежьте, выложите в кастрюлю, поставьте на огонь и уварите на 1/3, не закрывая крышку. Затем добавьте сахар, проварите 10 минут, всыпьте соль и варите ещё 3 минуты.
Положите в кастрюлю с томатами специями и приправами, проварите 10 минут и протрите через стальное сито или дуршлаг.
Снова выложите в кастрюлю, доведите до кипения, влейте уксус и разложите по стерилизованным баночкам. Закатайте банки.
Далее вы можете экспериментировать с этим базовым рецептом, добавляя в него различные вкусовые специи и пряности, чтобы разнообразить ваш ассортимент вкусной домашней коллекции.
Вкусный кетчуп с яблоками - рецепт
Вам понадобиться:
- Мясистые помидоры - 10 шт.
- Яблоки - 4 шт.
- Молотый черный перец (без горки) - 1 ч.л.
- Молотая корица - 1 ч.л.
- Молотый мускатный орех (без горки) - 1 ч.л.
- Молотый острый красного перец - 0,5 ч.л.
- Соль - 1 ч.л.
- Мед - 1 ч.л.
- Уксус 9% - 2 ст.л.
- Чеснок - 3 крупных зубчика.
Помидоры нарежьте, сложите в кастрюлю, потушите под крышкой до мягкости и протрите через сито. Яблоки нарежьте, также потушите до мягкости под крышкой и протрите через сито.
Соедините томатное и яблочное пюре в кастрюльке, поставьте на медленный огонь и тушите до густоты примерно 10 минут.
Затем добавьте перец, корицу, мускатный орех, соль, мед и варите еще 10 минут.
Добавьте уксус, измельченный чеснок, проварите еще 5 минут и тотчас разложите по стерилизованным банкам. Закатайте их.