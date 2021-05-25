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Идеальный завтрак за 10 минут: простые рецепты

25 мая 2021, 02:14

Быстрый, вкусный и самое главное полезный завтрак, который можно приготовить в будний день перед работой или учебой.

Вкусный завтрак за 10 минут / goodfon.ru

Каждый из нас знает, что сложно просыпаться по утрам. И как вечно не хватает времени позавтракать.

Поэтому предлагаем вам несколько идей вкусного и полезного завтрака.

С этими рецептами у вас утром много времени не займет, и даже не потребует каких-то сверхчеловеческих усилий. Все, что вам понадобится, это десять минут дополнительного времени.

Главред собрал три невероятных завтрака.

Омлет за 10 минут

Вам понадобится:

  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 2 ст. л.
  • мука – 1 ст. л.
  • зеленый лук – несколько перьев
  • болгарский перец – 1 шт.
  • фета,
  • соль,
  • перец,
  • растительное масло

Яйца взбиваем с молоком, мукой, солью и перцем. Жарим в виде блинчика. Пока омлет жарится, крошим фету, мелко режем зеленый лук и болгарский перец. Насыпаем это в середину омлета на сковороде и сворачиваем омлет роллом. Жарим с двух сторон до золотистой корочки.

Французские тосты

Вам понадобится:

  • черствый белый хлеб
  • молоко
  • яйца – 2-3 шт.
  • сахар – по вкусу
  • растительное масло
  • мед,
  • сахарная пудра – для подачи

Хлеб вымачиваем в молоке. Яйца взбиваем вместе с корицей и сахаром. Обмакиваем каждый кусочек хлеба в яичной смеси, выкладываем на раскаленную смазанную маслом сковороду и жарим на среднем огне с двух сторон до появления румяной корочки. Подаем с медом, при подаче присыпать сахарной пудрой.

Яичные маффины

Вам понадобится:

  • яйца,
  • зеленый лук,
  • бекон,
  • тертый сыр,
  • соль,
  • перец,
  • растительное масло.

Яйца вбиваем в пену с солью и перцем. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, бекон и тертый сыр. Перемешиваем. Форму для кексов смазываем растительным маслом, заливаем в каждую формочку яичную смесь. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку на 10 минут.

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