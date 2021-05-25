Идеальный завтрак за 10 минут: простые рецепты

Быстрый, вкусный и самое главное полезный завтрак, который можно приготовить в будний день перед работой или учебой.
Каждый из нас знает, что сложно просыпаться по утрам. И как вечно не хватает времени позавтракать.
Поэтому предлагаем вам несколько идей вкусного и полезного завтрака.
С этими рецептами у вас утром много времени не займет, и даже не потребует каких-то сверхчеловеческих усилий. Все, что вам понадобится, это десять минут дополнительного времени.
Главред собрал три невероятных завтрака.
Омлет за 10 минут
Вам понадобится:
- яйца – 2 шт.
- молоко – 2 ст. л.
- мука – 1 ст. л.
- зеленый лук – несколько перьев
- болгарский перец – 1 шт.
- фета,
- соль,
- перец,
- растительное масло
Яйца взбиваем с молоком, мукой, солью и перцем. Жарим в виде блинчика. Пока омлет жарится, крошим фету, мелко режем зеленый лук и болгарский перец. Насыпаем это в середину омлета на сковороде и сворачиваем омлет роллом. Жарим с двух сторон до золотистой корочки.
Французские тосты
Вам понадобится:
- черствый белый хлеб
- молоко
- яйца – 2-3 шт.
- сахар – по вкусу
- растительное масло
- мед,
- сахарная пудра – для подачи
Хлеб вымачиваем в молоке. Яйца взбиваем вместе с корицей и сахаром. Обмакиваем каждый кусочек хлеба в яичной смеси, выкладываем на раскаленную смазанную маслом сковороду и жарим на среднем огне с двух сторон до появления румяной корочки. Подаем с медом, при подаче присыпать сахарной пудрой.
Яичные маффины
Вам понадобится:
- яйца,
- зеленый лук,
- бекон,
- тертый сыр,
- соль,
- перец,
- растительное масло.
Яйца вбиваем в пену с солью и перцем. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук, бекон и тертый сыр. Перемешиваем. Форму для кексов смазываем растительным маслом, заливаем в каждую формочку яичную смесь. Ставим в нагретую до 200 градусов духовку на 10 минут.