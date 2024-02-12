Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

Такой салат можно ставить как на праздничный стол, так и употреблять просто так.
Время приготовления: 35 минут
Кухня Интернациональная
Хотя праздники и прошли, но это не повод отмоляться от оригинальных салатов. Одним из них является салат из печени с горошком, готовы поспорить, что вы такого еще не пробовали.
Салат с печенью, морковью и горошком - рецепт
Ингредиенты:
- печень - 500 г.
- лук средний - 2 шт.
- морковь средняя - 2 шт.
- горошек консервированный
- сливочное масло - 60 гр
- солёные огурцы
- майонез
- соль, перец
Приготовление: Куриную печень помыть и поставить вариться до готовности в подсоленной воде +-20мин. Далее обжариваем лук и морковь и растительном масле с добавлением сливочного масла, под крышкой держать до готовности, затем полностью охладить. Готовую печень нарезать соломкой и отправить в миску, далее меленьким кубиком режу соленые огурцы, туда же добавить банку консервированного гороха, и добавить охлажденную зажарку, майонез, черный перец, соль по вкусу.
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Смотрите, как приготовить:
@steogantseva.yulia Салат из куриной печени ?? - печень (у меня куриная) 500г. - лук средний 2шт. - морковь средняя 2шт. - горошек консервированный - соленые огурцы - майонез - соль, перчик Куриную печень я мою, и ставлю вариться до готовности в подсоленной воде +-20мин. , далее обжариваю лук и морковь и растительном масле с добавлением сливочного масла , под крышкой держу их до готовности , затем полностью охлаждаю Готовую печень я режу соломкой и отправляю в миску, далее меленьким кубиком режу соленые огурцы, туда же добавляю баночку консервированного гороха, и добавляю охлажденную зажарку, каплю майонеза, черный перец по вкусу, и готово, это очень вкусный салат с печенью? #салатзпеченки#печеночныйсалат#куринаяпечень#вкусныйрецепт#салатсгорошком♬ оригинальный звук - Stegantseva Yulia
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