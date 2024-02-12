Им невозможно наесться: оригинальный салат из куриной печени с горошком

Такой салат можно ставить как на праздничный стол, так и употреблять просто так.

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Салат с печенью и горошком / Коллаж Главред, фото kot-obzhora

Хотя праздники и прошли, но это не повод отмоляться от оригинальных салатов. Одним из них является салат из печени с горошком, готовы поспорить, что вы такого еще не пробовали.

Салат с печенью, морковью и горошком - рецепт

Ингредиенты:

печень - 500 г.

лук средний - 2 шт.

морковь средняя - 2 шт.

горошек консервированный

сливочное масло - 60 гр

солёные огурцы

майонез

соль, перец

Приготовление: Куриную печень помыть и поставить вариться до готовности в подсоленной воде +-20мин. Далее обжариваем лук и морковь и растительном масле с добавлением сливочного масла, под крышкой держать до готовности, затем полностью охладить. Готовую печень нарезать соломкой и отправить в миску, далее меленьким кубиком режу соленые огурцы, туда же добавить банку консервированного гороха, и добавить охлажденную зажарку, майонез, черный перец, соль по вкусу.

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Смотрите, как приготовить:

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