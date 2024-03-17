Изумительная закуска из СССР: готовить 1 минуту, а разметают со стола за 10 секунд

Такой рецепт изумительной закуски подойдет для любого праздника. Попробуйте новый рецепт намазки.

https://glavred.info/recipes/izumitelnaya-zakuska-iz-sssr-gotovit-1-minutu-a-razmetayut-so-stola-za-10-sekund-10550747.html Ссылка скопирована

Шикарный рецепт гренок намазка со шпротами / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

Готовим очень вкусную и невероятно быструю закуску, которую обожали в СССР. Красивые бутерброды и корзиночки с ароматной намазкой не оставят вас равнодушными. Такие бутеброды со шпротами разметают моментально.

Такой рецепт подойдет и для праздничного стола!

Быстрая намазка со шпротами - рецепт

Вам понадобится:

видео дня

Черный хлеб - 6 кусочков

Плавленый сыр - 2 шт

Маринованные огурцы - 3 шт

Чеснок - 1 зубчик

Шпроты - 1 банка

Укроп - 3 веточки

В чашу блендера отправить 2 плавленых сырка.

Порезать на кубики огурцы, и также отправить в блендер.

Если любите чеснок, можно его добавить сразу в блендер или позже натереть черный хлеб 1 зубчиком чеснока.

Взбить в блендере плавленый сыр, огурцы и укроп.

Кусочки черного хлеба обжарить на сковороде, порезать на треугольники или кружочки.

Обильно смазать полученной намазкой гренки из черного хлеба.

Каждый кусочек украсить шпротом, веточкой укропа

Такой рецепт стоит обязательно попробовать. Такие бутерброды просто обожали в СССР.

Смотрите видео, как готовить вкусные бутерброды со шпротами рецепт:

Кто такая kristinazizian kristinazizian - популярный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикуют эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На kristinazizian подписаны более 250 тысяч пользователей соцсети.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.