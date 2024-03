Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт

Весна - время полезных витаминов. Сегодня расскажем вам необыкновенно простой и очень вкусный рецепт салата.

Настолько простой рецепт понравится всем, а пользы от такого сала масса.

Вам понадобится:

Отварить говядину до готовности и остудить в подсоленной воде.

Мясо порезать соломкой и сразу отправить в салатник.

Красный и желтый болгарский перец помыть, удалить все семена, нарезать соломкой и отправить в салатник.

Огурец помыть, нарезать соломкой. Если кожа сильно твердая, стоит обрезать.

Помидор помыть, убрать всю серединку и порезать на брусочки.

Помыть зелень по вкусу, мелко порезать и тоже добавить в салатник.

В небольшой тарелке смешать соль, перец и любимые травы для салата.

Посыпать салат травами, заправить соевым соусом или оливковым маслом.

Весенний и полезный салат хорошо перемешать и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить вкусный салат весны:

Кто такие Сook with me at home

Сook with me at home - популярный украинский кулинарный блог в соцсети Instagram. Автор блога Виктория регулярно публикует эксклюзивные рецепты изысканных блюд. На Сook with me at home подписаны более 90 тысяч пользователей соцсети.