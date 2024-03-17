Супер вкусный и очень полезный салат весны 2024: секретный рецепт

Весна - время полезных витаминов. Сегодня расскажем вам необыкновенно простой и очень вкусный рецепт салата.
Настолько простой рецепт понравится всем, а пользы от такого сала масса.
Легкий и очень полезный салат - рецепт
Вам понадобится:
- Говядина отварная - 300 гр
- Перец сладкий Болгарский (красный и желтый) - по 1 шт
- Огурец - 1 шт
- Помидор - 1 шт
- Зеленый горошек
- Соль, перец и травы по вкусу
- Зелень
- Соевый соус или оливковое масло
Отварить говядину до готовности и остудить в подсоленной воде.
Мясо порезать соломкой и сразу отправить в салатник.
Красный и желтый болгарский перец помыть, удалить все семена, нарезать соломкой и отправить в салатник.
Огурец помыть, нарезать соломкой. Если кожа сильно твердая, стоит обрезать.
Помидор помыть, убрать всю серединку и порезать на брусочки.
Помыть зелень по вкусу, мелко порезать и тоже добавить в салатник.
В небольшой тарелке смешать соль, перец и любимые травы для салата.
Посыпать салат травами, заправить соевым соусом или оливковым маслом.
Весенний и полезный салат хорошо перемешать и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить вкусный салат весны:
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