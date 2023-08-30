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К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

Сергей Кущ
30 августа 2023, 09:50 обновлено 30 августа, 09:50
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Мы расскажем несколько способов, как мариновать шампиньоны для гриля и шашлыка.
Как мариновать шампиньоны
Как мариновать шампиньоны / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Маринованные шампиньоны - вкусное и ароматное дополнение к грилю или шашлыку. Рассмотрим несколько способов, как мариновать шампиньоны для гриля и шашлыка, чтобы порадовать себя и гостей.

Как мариновать шампиньоны для гриля и шашлыка в майонезе

В майонезе: Для этого вам понадобится майонез, чеснок, зелень, соль и перец. Подготовьте маринад, смешав майонез, измельченный чеснок и зелень. Обваляйте шампиньоны в полученной массе и оставьте на несколько часов для пропитывания ароматов.

С майонезом и приправами: Создайте маринад из майонеза, лимонного сока, измельченного лука и любых любимых приправ. Поместите грибы в маринад и дайте им пропитаться в холодильнике как минимум 2-3 часа.

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Как мариновать шампиньоны в соевом соусе

Приготовьте маринад из соевого соуса, оливкового масла, сока лимона, тертого имбиря и сахара. Залейте грибы маринадом и оставьте на несколько часов или даже на ночь для лучшей пропитки.

Как мариновать шампиньоны на зиму

С уксусом и специями: Для долгосрочного хранения маринованных шампиньонов создайте маринад из уксуса, воды, сахара и соли. Добавьте любимые специи для аромата. Подогрейте маринад до кипения и залейте грибы, затем закатайте банки.

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