К шашлыку и даже на зиму: как мариновать шампиньоны, чтобы удивить гостей

Маринованные шампиньоны - вкусное и ароматное дополнение к грилю или шашлыку. Рассмотрим несколько способов, как мариновать шампиньоны для гриля и шашлыка, чтобы порадовать себя и гостей.
Как мариновать шампиньоны для гриля и шашлыка в майонезе
В майонезе: Для этого вам понадобится майонез, чеснок, зелень, соль и перец. Подготовьте маринад, смешав майонез, измельченный чеснок и зелень. Обваляйте шампиньоны в полученной массе и оставьте на несколько часов для пропитывания ароматов.
С майонезом и приправами: Создайте маринад из майонеза, лимонного сока, измельченного лука и любых любимых приправ. Поместите грибы в маринад и дайте им пропитаться в холодильнике как минимум 2-3 часа.
Как мариновать шампиньоны в соевом соусе
Приготовьте маринад из соевого соуса, оливкового масла, сока лимона, тертого имбиря и сахара. Залейте грибы маринадом и оставьте на несколько часов или даже на ночь для лучшей пропитки.
Как мариновать шампиньоны на зиму
С уксусом и специями: Для долгосрочного хранения маринованных шампиньонов создайте маринад из уксуса, воды, сахара и соли. Добавьте любимые специи для аромата. Подогрейте маринад до кипения и залейте грибы, затем закатайте банки.
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