Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

Простой рецепт идеальной картошки фри.
Каждый из нас любит вкусную и хрустящую жареную картошку. А вот детки обожают картошку фри.
Приготовить идеальную картошку можно без фритюра. Главное знать, как правильно порезать картошку соломкой, чтобы она получилась хрустящей.
Если у вас есть в доме кухонный комбайн, практически во всех есть функция нарезания картофеля. Мы предлагаем простой способ порезать картошку на фри вручную.
Картошка фри дома - рецепт
Чтобы картошка фри получилась вкусной, хрустящей и поджаренной кусочки должны быть не менее 1 см и не толще 10 мм.
Вам понадобится:
- Картошка - 4 штуки
- Масло растительное
Картошку хорошо помыть, почистить и порезать.
Порезанную картошку нужно еще раз промыть и обсушить бумажным полотенцем.
Разогреть хорошо сковороду, налить масло и обжарить картошку фри.
Чтобы картошка фри была хрустящей, не бросайте в холодную сковороду ее. Золотистой корочки может не образоваться, и она будет приставать.
Солить картошку следует за пару минут до окончания приготовления. Жарить картошку фри 5 минут, если вы порезали ее по нашему рецепту.
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