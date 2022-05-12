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Как правильно нарезать картошку соломкой и приготовить фри дома: секреты для опытных хозяек

12 мая 2022, 15:48

Простой рецепт идеальной картошки фри.

картошка фри
Картошка фри рецепт / ua.depositphotos.com

Каждый из нас любит вкусную и хрустящую жареную картошку. А вот детки обожают картошку фри.

Приготовить идеальную картошку можно без фритюра. Главное знать, как правильно порезать картошку соломкой, чтобы она получилась хрустящей.

Если у вас есть в доме кухонный комбайн, практически во всех есть функция нарезания картофеля. Мы предлагаем простой способ порезать картошку на фри вручную.

Картошка фри дома - рецепт

Чтобы картошка фри получилась вкусной, хрустящей и поджаренной кусочки должны быть не менее 1 см и не толще 10 мм.

Вам понадобится:

  • Картошка - 4 штуки
  • Масло растительное

Картошку хорошо помыть, почистить и порезать.

Порезанную картошку нужно еще раз промыть и обсушить бумажным полотенцем.

Разогреть хорошо сковороду, налить масло и обжарить картошку фри.

​Чтобы картошка фри была хрустящей, не бросайте в холодную сковороду ее. Золотистой корочки может не образоваться, и она будет приставать.

Солить картошку следует за пару минут до окончания приготовления. Жарить картошку фри 5 минут, если вы порезали ее по нашему рецепту.

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