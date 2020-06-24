УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Самый быстрый рецепт запеканки из кабачков от Юлии Панковой

Подходит время вкуснейшего продукта, который любят даже крошечные дети - на прилавках массово появляются кабачки. Какие есть рецепты из кабачков, и как готовит запеканку из кабачков - читайте рецепт Юлии Панковой.

24 июня 2020, 02:16
Рецепты из кабачков - запеканка
Рецепты из кабачков - запеканка / Pixabay

В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они бывают разного размера, цвета, с толстой или тонкой кожицей и большими или маленькими семечками. Но молоденькие кабачки готовятся очень быстро. Ведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.

"А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус. Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком", – говорит Юля.

Читайте такжеБыстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты

Рецепты из кабачков - запеканка из кабачков

Ингредиенты:

  • 150 мл – молока
  • 2 шт. – молодых кабачков
  • 3 шт. – куриных яиц
  • 50 г – сыра пармезан
  • 6 ст. л. – муки
  • ½ пучка петрушки
  • 6 ст. л. – оливкового масла
  • Соль и перец
  • Щепотка сушеного базилика
Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков - ингредиенты / Пресс-служба

Приготовление:

  1. Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.
  2. Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.
  3. Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.
  4. Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут.
Запеканка из кабачков
Запеканка из кабачков - рецепт Юлии Панковой / Пресс-служба

Напомним, Юлия Панкова посоветовала рецепт из спаржи - как быстро и вкусно приготовить молодую спаржу.

рецепты советы от звезд новости шоу бизнеса Юлия Панкова
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

02:38
Стулья для IKEA производят из незаконно вырубленного в Украине леса
02:16
Самый быстрый рецепт запеканки из кабачков от Юлии Панковой
01:38
Ученые нашли новый вариант лечения смертельно опасной болезни
00:55
Гороскоп всех знаков Зодиака на 25 июня: начало любви и кардинальные перемены Видео
00:19
Варфоломеев день: какой сегодня праздник 24 июня и что нельзя делать
23 июня, вторник
23:58
Аллахвердиева отреагировала на скандал с "рабочей бабой и корабельной сосной"
23:41
Потоп в Карпатах: под ногами женщины с детьми разверзлась земля Видео
23:25
Корниенко оправдался за "рабочую бабу" в адрес нардепа Аллахвердиевой
23:00
Врач озвучила три причины роста заболеваемости Covid-19 в Украине Видео
22:36
"Баба рабочая вообще": лидеры Слуги народа обсудили коллегу по партии Видео
22:20
Гороскоп всех знаков Зодиака на 24 июня: романтический поступок и измена Видео
22:10
На Ровненщине произошли столкновения между активистами "Нацкорпуса" и "титушками" Ильи Кивы
21:59
Коронавирус в Украине и мире: число жертв и зараженных к 23 июня
21:50
Социолог пояснил, как голоса Зеленского переходят к Шарию и Медведчуку
21:36
"Грозовой день": Киев предупредили о непогоде, названо время
21:05
В Украине трем областям грозит ужесточение карантина – Ляшко Видео
20:37
Решена судьба фильма Унесенные ветром
20:30
Беглый банкир из РФ показал детские фотографии дочерей Путина Фото
19:57
Стало известно, почему на самом деле расстались Макс и Даша на Холостяке Видео
19:37
Ослабление карантина в Киеве: заведениям разрешили кормить гостей в помещении – названы условия Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять