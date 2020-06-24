Самый быстрый рецепт запеканки из кабачков от Юлии Панковой

В супермаркетах уже появились молоденькие кабачки. Они бывают разного размера, цвета, с толстой или тонкой кожицей и большими или маленькими семечками. Но молоденькие кабачки готовятся очень быстро. Ведущая программы Ревизор, который показывает Новый канал, кулинар Юлия Панкова рекомендует из таких овощей приготовить прованское запеканку. Девушка уверяет, что в этом рецепте кабачки сохранят свой нежный молочный аромат и деликатную текстуру.
"А легкая сырная корочка добавит пикантный вкус. Блюдо готовится быстро, и может стать легким завтраком", – говорит Юля.
Читайте такжеБыстрые и хрустящие малосольные огурцы, самые простые рецепты
Рецепты из кабачков - запеканка из кабачков
Ингредиенты:
- 150 мл – молока
- 2 шт. – молодых кабачков
- 3 шт. – куриных яиц
- 50 г – сыра пармезан
- 6 ст. л. – муки
- ½ пучка петрушки
- 6 ст. л. – оливкового масла
- Соль и перец
- Щепотка сушеного базилика
Приготовление:
- Духовку разогрейте до 200 градусов. Небольшую форму для запекания смажьте оливковым маслом. Кабачки нарежьте небольшими кубиками и выложите в форму.
- Петрушку мелко порубите. В небольшой миске с широкими краями взбейте яйца вилкой, добавьте молоко, щепотку базилика. Все перемешайте.
- Пармезан натрите на мелкой терке и добавьте в яично-молочную смесь. Посолите и поперчите. К оливковому маслу добавьте муку и размешайте до однородной массы.
- Залейте кабачки тестом. Равномерно распределите смесь по всей форме. Поставьте форму в духовку. Запекайте 45 минут.
Напомним, Юлия Панкова посоветовала рецепт из спаржи - как быстро и вкусно приготовить молодую спаржу.