УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой

11 июня 2020, 21:11

С клубникой можно приготовить кокосовые шарики.

С клубникой можно приготовить легкие десерты – Клубника рецепты десертов
Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Telegram-канал Твое меню

Клубника имеет маленькую калорийность – только 33 калории на 100 граммов, и благодаря этому ее можно использовать для приготовления легких десертов.

Главред решил найти рецепты вкусных и красивых десертов с клубникой.

Клубника – рецепты десертов: десерт №1

Telegram-канал Твое меню размещал рецепт кокосовых шариков с клубникой.

Ингредиенты:

  • 350 г клубники;
  • 100 г сливочного масла;
  • 2 столовые ложки сахарной пудры;
  • 1 пакетик кокосовой стружки;
  • 270 г печенья;
  • 150 г творога.

Клубника – рецепты: как готовятся кокосовые шарики с клубникой

Измельчите печенье в крошку, а потом смешайте со сливочным маслом. В готовую смесь добавьте творог и сахарную пудру и руками замесите тесто – сделайте так, чтобы масса стала однородной.

Возьмите кусочек теста, скатайте из него шарик. Потом прижмите шарик ладонью к поверхности, чтобы тесто стало плоским. Положите в центр ягоду подходящего размера, облепите ее тестом и сформируйте шарик.

Обваляйте готовые шарики в кокосовой стружке, а потом поставьте их в холодильник на 20 минут. Через 20 минут десерт можно есть.

С клубникой можно приготовить легкие десерты – Клубника рецепты десертов
Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Telegram-канал Твое меню

Клубника – рецепты десертов: десерт №2

Ингредиенты:

  • 250 г cметаны;
  • 2 столовые ложки желатина;
  • 1 стакан воды;
  • Сахар – по вкусу;
  • Ягоды клубники – по вкусу.

Клубника – рецепты: как готовится десерт со сметаной и клубникой

Растворите желатин в горячей воде, проследите, чтобы не осталось комочков. Смешайте сметану с сахаром. Порежьте клубнику небольшими кусочками.

Влейте желатин в сметану, все тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной, а потом всыпьте в нее измельченную клубнику. После этого все смешайте так, чтобы клубника равномерно распределилась в емкости. Поставьте емкость с десертом в холодильник и дайте ему застыть.

С клубникой можно приготовить легкие десерты – Клубника рецепты десертов
Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Скриншот

Телеведущий Руслан Сеничкин показывал, как из клубники можно приготовить чизкейк.

Видео с подробным рецептом чизкейка из клубники

клубника рецепты Руслан Сеничкин
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:38
Стало известно, когда Египет откроется для туристов после пандемии
21:35
"Все зависит от нас": Минздрав оценил вероятность второй волны коронавируса
21:11
Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой Видео
21:05
Врач пояснила, как защититься от коронавируса во время жары
20:50
Алексей Неижпапа возглавил ВМС Украины
20:38
В ЕС назвали важные условия для открытия границ украинцам
20:07
В США завершили испытания ядерной бомбы B61-12: зрелищное видео Видео
20:04
В Раде ошарашили истинной причиной переноса открытия кинотеатров
19:54
Дело Стерненко: названы дата и время заседания суда Видео
19:28
"Уникальное событие": в Голосе отреагировали на уход Вакарчука из Рады
19:20
Активисты возмущены ужасным ремонтом австрийского здания на Львовщине
19:17
Вакарчук самоликвидировался, и это плохо мнение
19:00
Почему болит горло летом: топ-5 причин
18:54
Не дождетесь: Шмыгаль назвал условие своей отставки
18:52
Презентация PlayStation 5 - где смотреть онлайн, что покажут, дата выхода и цена Видео
18:27
Погода в Украине завтра: ряду областей спрогнозированы грозы, град и шквалы Видео
18:15
Беларусь получила первую партию нефти из США: стали известны подробности
18:13
"Теплая ванна и дешевые прихоти": Богдан жестко ответил на интервью Зеленского
17:50
Обнаружены новые хакерские атаки на пользователей Microsoft Outlook и Office
17:42
Разумков рассказал, будет ли проголосован особый статус Донбасса на референдуме
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять