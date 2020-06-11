Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой

С клубникой можно приготовить кокосовые шарики.
Клубника имеет маленькую калорийность – только 33 калории на 100 граммов, и благодаря этому ее можно использовать для приготовления легких десертов.
Главред решил найти рецепты вкусных и красивых десертов с клубникой.
Клубника – рецепты десертов: десерт №1
Telegram-канал Твое меню размещал рецепт кокосовых шариков с клубникой.
Ингредиенты:
- 350 г клубники;
- 100 г сливочного масла;
- 2 столовые ложки сахарной пудры;
- 1 пакетик кокосовой стружки;
- 270 г печенья;
- 150 г творога.
Клубника – рецепты: как готовятся кокосовые шарики с клубникой
Измельчите печенье в крошку, а потом смешайте со сливочным маслом. В готовую смесь добавьте творог и сахарную пудру и руками замесите тесто – сделайте так, чтобы масса стала однородной.
Возьмите кусочек теста, скатайте из него шарик. Потом прижмите шарик ладонью к поверхности, чтобы тесто стало плоским. Положите в центр ягоду подходящего размера, облепите ее тестом и сформируйте шарик.
Обваляйте готовые шарики в кокосовой стружке, а потом поставьте их в холодильник на 20 минут. Через 20 минут десерт можно есть.
Клубника – рецепты десертов: десерт №2
Ингредиенты:
- 250 г cметаны;
- 2 столовые ложки желатина;
- 1 стакан воды;
- Сахар – по вкусу;
- Ягоды клубники – по вкусу.
Клубника – рецепты: как готовится десерт со сметаной и клубникой
Растворите желатин в горячей воде, проследите, чтобы не осталось комочков. Смешайте сметану с сахаром. Порежьте клубнику небольшими кусочками.
Влейте желатин в сметану, все тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной, а потом всыпьте в нее измельченную клубнику. После этого все смешайте так, чтобы клубника равномерно распределилась в емкости. Поставьте емкость с десертом в холодильник и дайте ему застыть.
Телеведущий Руслан Сеничкин показывал, как из клубники можно приготовить чизкейк.
Видео с подробным рецептом чизкейка из клубники