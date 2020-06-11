Вкусные и красивые: легкие десерты с клубникой

Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Telegram-канал Твое меню

Клубника имеет маленькую калорийность – только 33 калории на 100 граммов, и благодаря этому ее можно использовать для приготовления легких десертов.

Главред решил найти рецепты вкусных и красивых десертов с клубникой.

Клубника – рецепты десертов: десерт №1

Telegram-канал Твое меню размещал рецепт кокосовых шариков с клубникой.

Ингредиенты:

350 г клубники;

100 г сливочного масла;

2 столовые ложки сахарной пудры;

1 пакетик кокосовой стружки;

270 г печенья;

150 г творога.

Клубника – рецепты: как готовятся кокосовые шарики с клубникой

Измельчите печенье в крошку, а потом смешайте со сливочным маслом. В готовую смесь добавьте творог и сахарную пудру и руками замесите тесто – сделайте так, чтобы масса стала однородной.

Возьмите кусочек теста, скатайте из него шарик. Потом прижмите шарик ладонью к поверхности, чтобы тесто стало плоским. Положите в центр ягоду подходящего размера, облепите ее тестом и сформируйте шарик.

Обваляйте готовые шарики в кокосовой стружке, а потом поставьте их в холодильник на 20 минут. Через 20 минут десерт можно есть.

Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Telegram-канал Твое меню

Клубника – рецепты десертов: десерт №2

Ингредиенты:

250 г cметаны;

2 столовые ложки желатина;

1 стакан воды;

Сахар – по вкусу;

Ягоды клубники – по вкусу.

Клубника – рецепты: как готовится десерт со сметаной и клубникой

Растворите желатин в горячей воде, проследите, чтобы не осталось комочков. Смешайте сметану с сахаром. Порежьте клубнику небольшими кусочками.

Влейте желатин в сметану, все тщательно перемешайте, чтобы масса стала однородной, а потом всыпьте в нее измельченную клубнику. После этого все смешайте так, чтобы клубника равномерно распределилась в емкости. Поставьте емкость с десертом в холодильник и дайте ему застыть.

Клубнику можно использовать для приготовления легких десертов / Скриншот

Телеведущий Руслан Сеничкин показывал, как из клубники можно приготовить чизкейк.

Видео с подробным рецептом чизкейка из клубники