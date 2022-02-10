Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую руку

Универсальные и вкусные пирожки из багета станут вашим коронным блюдом.
Ваши близкие любят вкусную выпечку, тогда этот невероятный рецепт для вас. Чтобы приготовить хрустящие пирожки необязательно месить тесто и долго стоять у плиты.
Пирожки из багета точно оценят ваши близкие, а начинку можно выбрать по вашему вкусу и предпочтению.
Чтобы каждая хозяйка не искала, как приготовить пирожки за 5 минут, мы рассказываем рецепт.
Пирожки из багета за 5 минут - рецепт
Вам понадобится:
- Багет белый - 2 штуки
- Яйца - 3 штуки
- Сардины или тунец - 1 банка
- Майонез домашний
- Сыр твердый - 200 грамм
- Помидор - 1 штука
- Грибы
- Лук
Яйца отварить до готовности 12 минут, почистить и порезать на кубики.
Грибы и лук в это время чистим, мелко нарезаем и обжариваем.
Багет порезать на небольшие кусочки, и сделать из мякиши донышко.
С тунца, сардины или другой рыбной консервы слить жидкость и хорошо размять вместе с яйцом и грибами.
Сыр натереть на мелкой терке.
Разогреть духовку до 180 градусов.
В каждый кусочек багета выкладываем рыбную начинку, нарезаем помидор и посыпаем сыром.
На деко положить пергаментную бумагу и выложить пирожки из багета. Запекаем, пока не расплавится сыр.
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