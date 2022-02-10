Кулинарный шедевр за 5 минут: восхитительные пирожки из багета на скорую руку

Пирожки из багета рецепт / pixabay

Ваши близкие любят вкусную выпечку, тогда этот невероятный рецепт для вас. Чтобы приготовить хрустящие пирожки необязательно месить тесто и долго стоять у плиты.

Пирожки из багета точно оценят ваши близкие, а начинку можно выбрать по вашему вкусу и предпочтению.

Чтобы каждая хозяйка не искала, как приготовить пирожки за 5 минут, мы рассказываем рецепт.

Пирожки из багета за 5 минут - рецепт

Вам понадобится:

Багет белый - 2 штуки

Яйца - 3 штуки

Сардины или тунец - 1 банка

Майонез домашний

Сыр твердый - 200 грамм

Помидор - 1 штука

Грибы

Лук

Яйца отварить до готовности 12 минут, почистить и порезать на кубики.

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Грибы и лук в это время чистим, мелко нарезаем и обжариваем.

Багет порезать на небольшие кусочки, и сделать из мякиши донышко.

С тунца, сардины или другой рыбной консервы слить жидкость и хорошо размять вместе с яйцом и грибами.

Сыр натереть на мелкой терке.

Разогреть духовку до 180 градусов.

В каждый кусочек багета выкладываем рыбную начинку, нарезаем помидор и посыпаем сыром.

На деко положить пергаментную бумагу и выложить пирожки из багета. Запекаем, пока не расплавится сыр.

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