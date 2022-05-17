Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецепт

Рецепт хачапури / ua.depositphotos.com

Готовим вкусный и очень простой хачапури с секретной начинкой. Нежное тесто, которое просто тает во рту, и невероятно сочная начинка, удивит ваших близких.

А еще такой рецепт хачапури очень простой, потому что не нужно стоять долго у плиты и месить тесто. Потому такой рецепт называют ленивым.

Ленивый хачапури - рецепт

Вам понадобится:

Дрожжевое тесто - 300 гр

Творог - 100 гр

Сыр твердый, сулугуни, моцарелла - 150 гр

Яйца - 3 штуки

Сыр сулугуни или твердый натереть на крупной терке.

Тесто предварительно разморозить и раскатать. Разделить на два хачапури и немного присыпать мукой.

По краям немного разложить сыра и сформировать хачапури в виде лодочки.

Творог соединить с сыром и добавить белок 1 яйца. Все хорошо перемешать.

Лодочки выкладываем на деко, предварительно застелив пергаментной бумагой для выпечки.

Выкладываем ложкой начинку для хачапури и делаем небольшое углубление для желтка.

Смазать хачапури желтком.

Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем хачапури 15 минут.

В центр выливаем 1 желток и даем прихватиться ему в духовке 1 минуту.

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