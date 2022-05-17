Ленивый хачапури всего из 4 ингредиентов: невероятно вкусный и простой рецепт

Воздушное тесто и вкусная начинка для хачапури, которая получится у каждого.
Готовим вкусный и очень простой хачапури с секретной начинкой. Нежное тесто, которое просто тает во рту, и невероятно сочная начинка, удивит ваших близких.
А еще такой рецепт хачапури очень простой, потому что не нужно стоять долго у плиты и месить тесто. Потому такой рецепт называют ленивым.
Ленивый хачапури - рецепт
Вам понадобится:
- Дрожжевое тесто - 300 гр
- Творог - 100 гр
- Сыр твердый, сулугуни, моцарелла - 150 гр
- Яйца - 3 штуки
Сыр сулугуни или твердый натереть на крупной терке.
Тесто предварительно разморозить и раскатать. Разделить на два хачапури и немного присыпать мукой.
По краям немного разложить сыра и сформировать хачапури в виде лодочки.
Творог соединить с сыром и добавить белок 1 яйца. Все хорошо перемешать.
Лодочки выкладываем на деко, предварительно застелив пергаментной бумагой для выпечки.
Выкладываем ложкой начинку для хачапури и делаем небольшое углубление для желтка.
Смазать хачапури желтком.
Разогреваем духовку до 200 градусов и выпекаем хачапури 15 минут.
В центр выливаем 1 желток и даем прихватиться ему в духовке 1 минуту.
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