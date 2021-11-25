Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Одним из самых строгих дней Рождественского поста всегда были 2-6 января.
Рождественский пост традиционно начинается за несколько недель до Рождества Христова. В 2021 году Филиппов пост (это второе название Рождественского поста - ред.) начинается 28 ноября.
Рождественский пост соблюдают многие православные люди. Важно воздерживаться от продуктов животного происхождения, а также спиртного.
Самые строгие дни во время Рождественского поста 2021-2022
По своей строгости Рождественский пост 2021-2022 близок к Петрову. Основу постного стола в этот период составляет каша: гречневая, пшенная, овсяная.
Одним из самых строгих дней поста всегда были 2-6 января. В эти дни предписывается сухоядение.
Меню на Рождественский пост 2021-2022 по дням
Хоть во время поста и нельзя есть мясные и молочные продукты, но это не значит, что нельзя приготовить вкусные блюда. Можно правильно организовать меню, согласно календарю питания, и Рождественский пост 2021-2022 станет для вас приятнее и удачнее.
Питание по неделям на Рождественский пост
С 28 ноября по – 19 декабря
- Понедельник – горячая еда без масла
- Вторник – любая рыба
- Среда – употребление только сырой пищи, которая не подвергалась термической обработке (в основном овощи и фрукты)
- Четверг – любая рыба
- Пятница – употребление сырой пищи
- Суббота – любая рыба
- Воскресенье – любая рыба
С 20 декабря – 1 января
- Понедельник – горячая еда без масла
- Вторник – горячая еда с маслом
- Среда – употребление сырой пищи
- Четверг – горячая еда с маслом
- Пятница – употребление сырой пищи
- Суббота – любая рыба
- Воскресенье – горячая еда с маслом
С 2 – 6 января
- Понедельник – употребление сырой пищи
- Вторник – горячая еда без растительного масла
- Среда – употребление сырой пищи
- Четверг – горячая еда без масла
- Пятница – употребление сырой пищи
- Суббота – горячая еда с маслом
- Воскресенье – горячая еда с маслом
Рецепты на Рождественский пост 2021-2022
Вкусный постный салат с капустой на Рождественский стол 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Квашеная капуста
- Морская капуста
- Клюква
- Оливковое масло
- Сахар
Квашеную и морскую капусту хорошо смешать, добавить немного клюквы по вкусу.
Далее можно добавить салатный лук, порезав полукольцами, и заправить все оливковым маслом. Немного добавить сахара.
Постный салат готов.
Перловка с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Перловая каша - 200 грамм
- Грибы - 250 грамм
- Лук - 1 штука
- Морковь - 1 штука
- Сладкий перец
- Вода
Перловку, как и рис, хорошо промываем и варим примерно 50 минут до готовности.
В это время хорошо моем и чистим, лук, морковь и грибы.
Все нарезаем соломкой и обжариваем лук до золотистого цвета, далее добавляем морковку и после грибы.
К овощам добавляем сладкий перец, предварительно также порезанный соломкой и специи по вкусу.
Как только сварилась перловая каша, сливаем воду и добавляем ее к овощам в сковороду. Все хорошо перемешиваем и вкусный постный обед готов.