Меню на Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням

Рождественский пост меню и рецепты / ua.depositphotos.com

Рождественский пост традиционно начинается за несколько недель до Рождества Христова. В 2021 году Филиппов пост (это второе название Рождественского поста - ред.) начинается 28 ноября.

Рождественский пост соблюдают многие православные люди. Важно воздерживаться от продуктов животного происхождения, а также спиртного.

Самые строгие дни во время Рождественского поста 2021-2022

По своей строгости Рождественский пост 2021-2022 близок к Петрову. Основу постного стола в этот период составляет каша: гречневая, пшенная, овсяная.

Одним из самых строгих дней поста всегда были 2-6 января. В эти дни предписывается сухоядение.

Меню на Рождественский пост 2021-2022 по дням

Хоть во время поста и нельзя есть мясные и молочные продукты, но это не значит, что нельзя приготовить вкусные блюда. Можно правильно организовать меню, согласно календарю питания, и Рождественский пост 2021-2022 станет для вас приятнее и удачнее.

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Питание по неделям на Рождественский пост

С 28 ноября по – 19 декабря

Понедельник – горячая еда без масла

Вторник – любая рыба

Среда – употребление только сырой пищи, которая не подвергалась термической обработке (в основном овощи и фрукты)

Четверг – любая рыба

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – любая рыба

Воскресенье – любая рыба

С 20 декабря – 1 января

Понедельник – горячая еда без масла

Вторник – горячая еда с маслом

Среда – употребление сырой пищи

Четверг – горячая еда с маслом

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – любая рыба

Воскресенье – горячая еда с маслом

С 2 – 6 января

Понедельник – употребление сырой пищи

Вторник – горячая еда без растительного масла

Среда – употребление сырой пищи

Четверг – горячая еда без масла

Пятница – употребление сырой пищи

Суббота – горячая еда с маслом

Воскресенье – горячая еда с маслом

Рецепты на Рождественский пост 2021-2022

Вкусный постный салат с капустой на Рождественский стол 2022 - рецепт

Вам понадобится:

Квашеная капуста

Морская капуста

Клюква

Оливковое масло

Сахар

Квашеную и морскую капусту хорошо смешать, добавить немного клюквы по вкусу.

Далее можно добавить салатный лук, порезав полукольцами, и заправить все оливковым маслом. Немного добавить сахара.

Постный салат готов.

Перловка с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Перловая каша - 200 грамм

Грибы - 250 грамм

Лук - 1 штука

Морковь - 1 штука

Сладкий перец

Вода

Перловку, как и рис, хорошо промываем и варим примерно 50 минут до готовности.

В это время хорошо моем и чистим, лук, морковь и грибы.

Все нарезаем соломкой и обжариваем лук до золотистого цвета, далее добавляем морковку и после грибы.

К овощам добавляем сладкий перец, предварительно также порезанный соломкой и специи по вкусу.

Как только сварилась перловая каша, сливаем воду и добавляем ее к овощам в сковороду. Все хорошо перемешиваем и вкусный постный обед готов.