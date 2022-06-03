Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецепт

Кабачковый рулет готовить очень просто и быстро.
Лето пришло в Украину и на прилавках магазинов все чаще можно найти свежие овощи и фрукты. Сезон кабачков вот-вот уже наступит и мы подготовили для вас очень простой рецепт, который понравится каждому.
Кабачковый рулет может прекрасно подойти для праздничного стола или в качестве легкого ужина.
Начинка в рулете может быть любой по вашему вкусу и желанию.
Рулет из кабачков с грибами - рецепт
Вам понадобится:
- Кабачки - 3 штуки средние
- Яйца - 4 штуки
- Мука - 120 гр
- Укроп
Для начинки:
- Грибы - 200 гр
- Сыр Моцарелла - 120 гр
Кабачки помыть и натереть на крупной терке, отжать и немного подсолить.
Мелко порезать укроп, взбить с яйцами, добавить к кабачку и хорошо перемешать.
Муку просеять и добавить в тесто для кабачка.
Разогреть духовку до 180 градусов.
Противень застелить бумагой для выпечки, смазать ее оливковым маслом и вылить кабачковую смесь.
Полностью распределить ровным шаром кабачковое тесто на рулет и выпекать 7 минут.
В это время обжарить с луком грибы.
Достаем из духовки готовый кабачковый лист.
Посыпать кабачки сверху тертой Моцареллой, далее выложить грибы, и еще немного сыра.
Аккуратно сворачиваем все в рулет и даем еще постоять в духовке пару минут при 160 градусах, чтобы сыр расплавился.
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