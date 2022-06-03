Невероятно вкусный и хрустящий рулет из трех ингредиентов за 10 минут: простой рецепт

Рецепт из кабачков / ua.depositphotos.com

Лето пришло в Украину и на прилавках магазинов все чаще можно найти свежие овощи и фрукты. Сезон кабачков вот-вот уже наступит и мы подготовили для вас очень простой рецепт, который понравится каждому.

Кабачковый рулет может прекрасно подойти для праздничного стола или в качестве легкого ужина.

Начинка в рулете может быть любой по вашему вкусу и желанию.

Рулет из кабачков с грибами - рецепт

Вам понадобится:

Кабачки - 3 штуки средние

Яйца - 4 штуки

Мука - 120 гр

Укроп

Для начинки:

Грибы - 200 гр

Сыр Моцарелла - 120 гр

Кабачки помыть и натереть на крупной терке, отжать и немного подсолить.

Мелко порезать укроп, взбить с яйцами, добавить к кабачку и хорошо перемешать.

Муку просеять и добавить в тесто для кабачка.

Разогреть духовку до 180 градусов.

Противень застелить бумагой для выпечки, смазать ее оливковым маслом и вылить кабачковую смесь.

Полностью распределить ровным шаром кабачковое тесто на рулет и выпекать 7 минут.

В это время обжарить с луком грибы.

Достаем из духовки готовый кабачковый лист.

Посыпать кабачки сверху тертой Моцареллой, далее выложить грибы, и еще немного сыра.

Аккуратно сворачиваем все в рулет и даем еще постоять в духовке пару минут при 160 градусах, чтобы сыр расплавился.

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