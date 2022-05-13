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Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любого

13 мая 2022, 15:20

Вкуснейший рецепт пирога, который очень любят в Италии и Франции.

пирог
Пирог с мясом рецепт / ua.depositphotos.com

Чтобы порадовать своих близких вкусным пирогом, необязательно стоять долго у плиты и месить тесто.

Этот простой и очень вкусный рецепт восхитит любого.

В секрет вкуса заключается в белом вине.

Простой слоеный пирог - рецепт

Вам понадобится:

  • Тесто слоеное - 1 упаковка (500 гр)
  • Телятина или свинина - 300 гр
  • Вино белое сухое - 100 мл
  • Яйца - 2 шт
  • Лук - 1 шт
  • Сметана

Мясо хорошо промыть, обсушить и нарезать тонкими слайсами.

Посолить, поперчить, налить 100 мл белого вина, добавить лук и замариновать.

Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.

Разложить одну часть теста в форму для пирога, далее мясо с луком и снова закройте тестом.

Разогреть духовку до 180, накройте фольгой пирог и запекайте 40 минут.

Пока пирог в духовке запекается, готовим соус.

Яйца взбить с 3 ложками сметаны, добавить соль и немного зелени.

Достаем пирог из духовки, заливаем сметанно-яичной смесью и отправляем на 10 минут в духовку при 160 градусов.

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