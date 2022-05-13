Невозможно вкусно: рецепт пирога на скорую руку, который восхитит любого

Вкуснейший рецепт пирога, который очень любят в Италии и Франции.
Чтобы порадовать своих близких вкусным пирогом, необязательно стоять долго у плиты и месить тесто.
Этот простой и очень вкусный рецепт восхитит любого.
В секрет вкуса заключается в белом вине.
Простой слоеный пирог - рецепт
Вам понадобится:
- Тесто слоеное - 1 упаковка (500 гр)
- Телятина или свинина - 300 гр
- Вино белое сухое - 100 мл
- Яйца - 2 шт
- Лук - 1 шт
- Сметана
Мясо хорошо промыть, обсушить и нарезать тонкими слайсами.
Посолить, поперчить, налить 100 мл белого вина, добавить лук и замариновать.
Слоеное тесто разморозить при комнатной температуре.
Разложить одну часть теста в форму для пирога, далее мясо с луком и снова закройте тестом.
Разогреть духовку до 180, накройте фольгой пирог и запекайте 40 минут.
Пока пирог в духовке запекается, готовим соус.
Яйца взбить с 3 ложками сметаны, добавить соль и немного зелени.
Достаем пирог из духовки, заливаем сметанно-яичной смесью и отправляем на 10 минут в духовку при 160 градусов.
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