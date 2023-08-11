Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

Невероятно вкусный рецепт пирога с капустой по старинному рецепту из СССР.

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Вкусный пирог с капустой из СССР / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

В Советское время наши бабушки старались готовить быстрые и вкусные блюда. На праздники обязательно готовили пирог, который обожали все.

Сегодня расскажем вам вкуснейший забытый рецепт из СССР - пирог с капустой за 20 минут.

Настоящее восхищение уникального пирога, который обожали все в СССР.

Быстрый пирог из СССР - рецепт

Вам понадобится:

Масло топленое - 50 гр

Лук - 2 шт

Морковка - 1 шт

Капуста - 300 гр

Соль, перец - по вкусу

Яйца - 4 шт

Мука - 1 стакан

Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Помыть и почистить лук и морковку. Лук мелко порезать.

На сковороде растопить топленое масло, обжарить лук.

Морковку натереть на средней терке, добавить к луку. Обжаривать еще 5 минут.

В это время нашинковать 300 гр капусты, добавить в сковороду к морковке и луку.

Обязательно все посолить по вкусу и поперчить. Тушить капусту 15 минут.

Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану, соль, все взбить венчиком.

Далее добавить муку и разрыхлитель. Заместить жидкое тесто для пирога с капустой.

В стеклянную форму для выпекания переложить готовую капусту, залить все тестом.

Тесто обязательно распределить по всем краям, чтобы равномерно выпекался пирог, как в СССР.

По желанию можно посыпать пирог кунжутом или семенами льна.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пирог с капустой 35 минут.

Смотрите видео, как готовить пирог с капустой, как в СССР - рецепт:

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