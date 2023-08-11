Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

В Советское время наши бабушки старались готовить быстрые и вкусные блюда. На праздники обязательно готовили пирог, который обожали все.
Сегодня расскажем вам вкуснейший забытый рецепт из СССР - пирог с капустой за 20 минут.
Настоящее восхищение уникального пирога, который обожали все в СССР.
Быстрый пирог из СССР - рецепт
Вам понадобится:
- Масло топленое - 50 гр
- Лук - 2 шт
- Морковка - 1 шт
- Капуста - 300 гр
- Соль, перец - по вкусу
- Яйца - 4 шт
- Мука - 1 стакан
- Разрыхлитель - 1 чайная ложка
Помыть и почистить лук и морковку. Лук мелко порезать.
На сковороде растопить топленое масло, обжарить лук.
Морковку натереть на средней терке, добавить к луку. Обжаривать еще 5 минут.
В это время нашинковать 300 гр капусты, добавить в сковороду к морковке и луку.
Обязательно все посолить по вкусу и поперчить. Тушить капусту 15 минут.
Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану, соль, все взбить венчиком.
Далее добавить муку и разрыхлитель. Заместить жидкое тесто для пирога с капустой.
В стеклянную форму для выпекания переложить готовую капусту, залить все тестом.
Тесто обязательно распределить по всем краям, чтобы равномерно выпекался пирог, как в СССР.
По желанию можно посыпать пирог кунжутом или семенами льна.
Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пирог с капустой 35 минут.
Смотрите видео, как готовить пирог с капустой, как в СССР - рецепт:
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