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Незаслуженно забытый рецепт из СССР: частый гость на столах наших бабушек

Мария Тупик
11 августа 2023, 17:28 обновлено 11 августа, 17:32
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Невероятно вкусный рецепт пирога с капустой по старинному рецепту из СССР.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Вкусный пирог с капустой из СССР
Вкусный пирог с капустой из СССР / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua

В Советское время наши бабушки старались готовить быстрые и вкусные блюда. На праздники обязательно готовили пирог, который обожали все.

Сегодня расскажем вам вкуснейший забытый рецепт из СССР - пирог с капустой за 20 минут.

Настоящее восхищение уникального пирога, который обожали все в СССР.

Быстрый пирог из СССР - рецепт

Вам понадобится:

  • Масло топленое - 50 гр
  • Лук - 2 шт
  • Морковка - 1 шт
  • Капуста - 300 гр
  • Соль, перец - по вкусу
  • Яйца - 4 шт
  • Мука - 1 стакан
  • Разрыхлитель - 1 чайная ложка

Помыть и почистить лук и морковку. Лук мелко порезать.

На сковороде растопить топленое масло, обжарить лук.

Морковку натереть на средней терке, добавить к луку. Обжаривать еще 5 минут.

В это время нашинковать 300 гр капусты, добавить в сковороду к морковке и луку.

Обязательно все посолить по вкусу и поперчить. Тушить капусту 15 минут.

Яйца разбить в глубокую миску, добавить сметану, соль, все взбить венчиком.

Далее добавить муку и разрыхлитель. Заместить жидкое тесто для пирога с капустой.

В стеклянную форму для выпекания переложить готовую капусту, залить все тестом.

Тесто обязательно распределить по всем краям, чтобы равномерно выпекался пирог, как в СССР.

По желанию можно посыпать пирог кунжутом или семенами льна.

Духовку разогреть до 180 градусов и выпекать пирог с капустой 35 минут.

Смотрите видео, как готовить пирог с капустой, как в СССР - рецепт:

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