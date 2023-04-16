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Новый рецепт знаменитого салата, который обожают все: всего 2 ингредиента сделают блюдо королевским

Мария Тупик
16 апреля 2023, 11:46 обновлено 16 апреля, 11:52
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Вкусный и самый лучший рецепт салата Мимоза. Всего 2 уникальных ингредиента сделают салат по-новому вкусным.
Салат мимоза рецепт, новый рецепт Мимоза
Новый рецепт салат Мимоза / ua.depositphotos.com

Вкуснее и прекраснее салата Мимоза невозможно найти. Новый рецепт салата, который покорил уже многих хозяек.

От салата Мимоза за уши не оттянешь гостей, если добавить 2 ингредиента в блюдо.

Салат Мимоза лучший рецепт будет превосходным для вашего праздничного стола.

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Салат Мимоза по-новому рецепту - пошаговая инструкция приготовления

Вам понадобится:

  • Горбуша или лосось филе - 350 гр
  • Яйца - 4 шт
  • Картошка - 3 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Зеленое яблоко - 1 шт
  • Лимон - 1 шт
  • Легкий майонез
  • Соль
  • Укроп, зеленый лук

Морковку и картошку помыть, отварить до готовности и остудить.

Яйца также помыть, почистить и отделить желтки от белка.

Желтки покрошить отдельно, белки измельчить на самой мелкой терке.

Яблоко почистить, желательно брать с кислинкой.

Вкус салата Мимоза резко изменит яблоко и лимон.

Яблоко натереть на терке.

Филе лосося порезать мелкими кусочками и немного сбрызнуть соком лимона.

Зелень помыть и порезать.

Мимоза слои - как готовить салат
Мимоза слои - как готовить салат / ua.depositphotos.com

Салат мимоза собираем слоями:

  • половина картошки,
  • майонез,
  • рыба,
  • зелень,
  • морковка,
  • картошка,
  • яблоко,
  • морковка,
  • белок,
  • рыба,
  • желток.

Все слоя слегка промазываем майонезом.

Украсить Мимозу желтком и отправить в холодильник на 2 часа.

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