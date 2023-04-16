Новый рецепт знаменитого салата, который обожают все: всего 2 ингредиента сделают блюдо королевским

Вкуснее и прекраснее салата Мимоза невозможно найти. Новый рецепт салата, который покорил уже многих хозяек.
От салата Мимоза за уши не оттянешь гостей, если добавить 2 ингредиента в блюдо.
Салат Мимоза лучший рецепт будет превосходным для вашего праздничного стола.
Салат Мимоза по-новому рецепту - пошаговая инструкция приготовления
Вам понадобится:
- Горбуша или лосось филе - 350 гр
- Яйца - 4 шт
- Картошка - 3 шт
- Морковка - 2 шт
- Зеленое яблоко - 1 шт
- Лимон - 1 шт
- Легкий майонез
- Соль
- Укроп, зеленый лук
Морковку и картошку помыть, отварить до готовности и остудить.
Яйца также помыть, почистить и отделить желтки от белка.
Желтки покрошить отдельно, белки измельчить на самой мелкой терке.
Яблоко почистить, желательно брать с кислинкой.
Вкус салата Мимоза резко изменит яблоко и лимон.
Яблоко натереть на терке.
Филе лосося порезать мелкими кусочками и немного сбрызнуть соком лимона.
Зелень помыть и порезать.
Салат мимоза собираем слоями:
- половина картошки,
- майонез,
- рыба,
- зелень,
- морковка,
- картошка,
- яблоко,
- морковка,
- белок,
- рыба,
- желток.
Все слоя слегка промазываем майонезом.
Украсить Мимозу желтком и отправить в холодильник на 2 часа.
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