Пальчики оближешь: скумбрия по этому рецепту превзойдет любую рыбу - простой рецепт

Скумбрия получится очень вкусной и аппетитной.

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Маринованная скумбрия - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Главред нашел рецепт, как замариновать скумбрию, чтобы она получилась получше, чем из магазина. Отметим, в маринад можно добавить и пряности, если вы такое любите.

Маринованная скумбрия – рецепт

Ингредиенты:

Скумбрия – 1 шт.;

Соль – 2 ч. л.;

Сахар – 1 ч. л.;

Лавровый лист – 2 шт.;

Перец черный горошком – 0,5 ст. л.;

Кориандр – 1/3 ч. л.;

Вода – 200 г;

Масло растительное – 1 ст. л.;

Уксус 6% – 1 ст. л.;

Лук – 1 шт.

Для маринада смешайте воду, соль, сахар, перец, лавровый лист, а также кориандр.

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Доведите до кипения и подержите на огне минуту, влейте уксус и растительное масло, охладите.

Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову, плавники, хвост и хорошо промойте.

Нарежьте лук полукольцами, добавьте к рыбе.

Залейте все подготовленным маринадом, отправьте в холодильник на ночь, а еще лучше на сутки и можно пробовать.

Приятного аппетита!!!

Смотрите видео, как готовить маринованную скумбрию:

Кто такая valya__saenko? valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.

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