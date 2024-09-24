Пальчики оближешь: скумбрия по этому рецепту превзойдет любую рыбу - простой рецепт

Главред нашел рецепт, как замариновать скумбрию, чтобы она получилась получше, чем из магазина. Отметим, в маринад можно добавить и пряности, если вы такое любите.
Маринованная скумбрия – рецепт
Ингредиенты:
- Скумбрия – 1 шт.;
- Соль – 2 ч. л.;
- Сахар – 1 ч. л.;
- Лавровый лист – 2 шт.;
- Перец черный горошком – 0,5 ст. л.;
- Кориандр – 1/3 ч. л.;
- Вода – 200 г;
- Масло растительное – 1 ст. л.;
- Уксус 6% – 1 ст. л.;
- Лук – 1 шт.
Для маринада смешайте воду, соль, сахар, перец, лавровый лист, а также кориандр.
Доведите до кипения и подержите на огне минуту, влейте уксус и растительное масло, охладите.
Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову, плавники, хвост и хорошо промойте.
Нарежьте лук полукольцами, добавьте к рыбе.
Залейте все подготовленным маринадом, отправьте в холодильник на ночь, а еще лучше на сутки и можно пробовать.
Приятного аппетита!!!
Смотрите видео, как готовить маринованную скумбрию:
Кто такая valya__saenko?
valya__saenko - шеф-повар, популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На valya__saenko подписаны более 60 тысяч пользователей соцсети Instagram.
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