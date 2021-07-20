Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт

Время приготовления: Время приготовления: 120 минут

Рецепт варенья из черной смородины / pixabay

Варенье из черной смородины на зиму - одна из самых популярных заготовок у всех, кто выращивает эту ягоду на своих дачных участках. Это варенье будет вкусным и само по себе, и как начинка для пирогов.

Во время приготовления варенья из черной смородины на зиму обязательно тщательно снимайте пену. Так вы получите не только идеально сваренное варенье, но и очень вкусное лакомство.

Густое варенье из смородины - рецепт

Вам понадобиться:

1 кг черной смородины

1 кг сахара

350 мл воды

Переберите ягоды для варенья из черной смородины на зиму, удалите веточки. Положите смородину в таз и залейте холодной водой.

Обычно на поверхности всплывает много мелкого мусора, удалите его. При необходимости слейте воду и промойте ягоды еще раз. Откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь.

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Положите смородину в таз для варенья или в широкую кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте ягоды с сахаром на ночь, прикрыв таз марлей или полотенцем.

Поставьте таз со смородиной на огонь, влейте воду и, помешивая, доведите до кипения. Убавьте огонь и начните снимать пену, собирая ее от краев в центр.

Варите варенье из смородины при легком кипении на медленном огне 50-60 мин., сироп должен загустеть. Проверьте готовность варенья: налейте ложку сиропа на блюдце и остудите.

Проведите черенком ложки по сиропу, если остается четкая полоса, варенье готово.

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Снимите таз с огня и остудите варенье из черной смородины на зиму.

Разложите по чистым, сухим банкам. Накройте крышками и храните при комнатной температуре.

Сколько надо сахара на 1 кг черной смородины

Если варить варенье из смородины черной, красной, то на 1кг, 1 литр ягод — 1кг сахара — нужно заливать ягоды кипящим сиропом и оставить на ночь, на следующий день варить 2 раза по пять минут с выдержкой 5 часов.

Если крученную смородину хранить в холодильнике, то на 1 кг крученных ягод — 2 кг сахара.

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