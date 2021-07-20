Варенье из черной смородины: самый простой и популярный рецепт

Чтобы приготовить вкусное варенье из черной смородины нужно немного вашего времени и вдохновения, и польза черной смородины зимой будет вам обеспечена.
Варенье из черной смородины на зиму - одна из самых популярных заготовок у всех, кто выращивает эту ягоду на своих дачных участках. Это варенье будет вкусным и само по себе, и как начинка для пирогов.
Во время приготовления варенья из черной смородины на зиму обязательно тщательно снимайте пену. Так вы получите не только идеально сваренное варенье, но и очень вкусное лакомство.
Густое варенье из смородины - рецепт
Вам понадобиться:
- 1 кг черной смородины
- 1 кг сахара
- 350 мл воды
Переберите ягоды для варенья из черной смородины на зиму, удалите веточки. Положите смородину в таз и залейте холодной водой.
Обычно на поверхности всплывает много мелкого мусора, удалите его. При необходимости слейте воду и промойте ягоды еще раз. Откиньте на дуршлаг, дайте воде стечь.
Положите смородину в таз для варенья или в широкую кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте ягоды с сахаром на ночь, прикрыв таз марлей или полотенцем.
Поставьте таз со смородиной на огонь, влейте воду и, помешивая, доведите до кипения. Убавьте огонь и начните снимать пену, собирая ее от краев в центр.
Варите варенье из смородины при легком кипении на медленном огне 50-60 мин., сироп должен загустеть. Проверьте готовность варенья: налейте ложку сиропа на блюдце и остудите.
Проведите черенком ложки по сиропу, если остается четкая полоса, варенье готово.
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Снимите таз с огня и остудите варенье из черной смородины на зиму.
Разложите по чистым, сухим банкам. Накройте крышками и храните при комнатной температуре.
Сколько надо сахара на 1 кг черной смородины
Если варить варенье из смородины черной, красной, то на 1кг, 1 литр ягод — 1кг сахара — нужно заливать ягоды кипящим сиропом и оставить на ночь, на следующий день варить 2 раза по пять минут с выдержкой 5 часов.
Если крученную смородину хранить в холодильнике, то на 1 кг крученных ягод — 2 кг сахара.
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