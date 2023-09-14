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Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

Мария Тупик
14 сентября 2023, 11:21 обновлено 14 сентября, 11:29
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Готовим давно забытый рецепт салата из советских времен. Удивительно вкусный рецепт, который заменит традиционное Оливье.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 15 минут
Кухня Кухня Советская
Рецепт вкусного салата из СССР за 5 минут
Рецепт вкусного салата из СССР за 5 минут / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, скриншот с видео

Вкуснейший советский салат с солеными огурчиками. Давно забытый рецепт, который обожали хозяйки в СССР.

Такой салат подавали всегда на праздничный стол, и обходились без традиционного Оливье или Винегрета.

Предлагаем приготовить салат из СССР за 5 минут.

видео дня

Советский салат - рецепт самый вкусный

Вам понадобится:

  • Лук - 1 шт
  • Морковка - 2 шт
  • Яйца - 2 шт
  • Куриные бедра - 300 гр
  • Соленые огурцы - 4 шт
  • Чеснок -по вкусу 1 зубчик
  • Майонез - 1 столовая ложка
  • Соль, перец
  • Укроп, петрушка

Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.

Разогреть сковороду с оливковым или растительным маслом.

Высыпать морковку и немного помешать. В это время почистить и порезать лук.

Добавить к морковке и обжарить 5 минут до золотистости.

Порезать 4 соленых огурца кубиками.

Предварительно отварить яйца и курицу. Также можно в салат порезать копченое куриное филе.

Остудить морковь с луком, добавить порезанные огурцы, яйца и куриное мясо.

Добавить зубчик чеснока, укроп и петрушку.

Салат посолить, поперчить по вкусу и заправить легким майонезом.

Переложить в салатник и подавать охлажденным к столу.

Рецепт советского салата
Рецепт советского салата / скриншот с видео

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