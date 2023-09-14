Про Оливье можно забыть: этот рецепт салата обожали в советское время

Вкуснейший советский салат с солеными огурчиками. Давно забытый рецепт, который обожали хозяйки в СССР.
Такой салат подавали всегда на праздничный стол, и обходились без традиционного Оливье или Винегрета.
Предлагаем приготовить салат из СССР за 5 минут.
Советский салат - рецепт самый вкусный
Вам понадобится:
- Лук - 1 шт
- Морковка - 2 шт
- Яйца - 2 шт
- Куриные бедра - 300 гр
- Соленые огурцы - 4 шт
- Чеснок -по вкусу 1 зубчик
- Майонез - 1 столовая ложка
- Соль, перец
- Укроп, петрушка
Морковь помыть, почистить и натереть на крупной терке.
Разогреть сковороду с оливковым или растительным маслом.
Высыпать морковку и немного помешать. В это время почистить и порезать лук.
Добавить к морковке и обжарить 5 минут до золотистости.
Порезать 4 соленых огурца кубиками.
Предварительно отварить яйца и курицу. Также можно в салат порезать копченое куриное филе.
Остудить морковь с луком, добавить порезанные огурцы, яйца и куриное мясо.
Добавить зубчик чеснока, укроп и петрушку.
Салат посолить, поперчить по вкусу и заправить легким майонезом.
Переложить в салатник и подавать охлажденным к столу.
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