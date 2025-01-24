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Проще некуда: рецепт бюджетной запеканки из лаваша за 5 минут

Марина Фурман
24 января 2025, 19:15
57
После этой запеканки обычных бутербродов и яичницы на завтрак не захочется.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 2-4 порции
Кухня Кухня Интернациональная
запеканка
Отличная идея для завтрака / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Иногда утром не совсем достаточно времени, чтобы готовить завтраки, богатые питательными веществами, сил хватает на бутерброды или омлеты. Однако Главред нашел рецепт, который может быть отличной идеей для завтрака.

Ленивый сырный пирог из лаваша - это вкусности, которые можно легко приготовить за считанные минуты. Рецептом поделились в кулинарном блоге yulia_bars.food.

Для запеканки понадобится:

видео дня
  • творог - 150 г;
  • сыр сулугуни или моцарелла - 150 г;
  • лаваш "Тако";
  • укроп и/или петрушка;
  • 1 яйцо;
  • соль, перец, приправа "Итальянские травы" по вкусу.

Первым делом разотрите творог, добавьте нарезанную зелень, яйцо и натертый твердый сыр. Не забудьте все приправить солью и другими специями, которые вам по вкусу. Блогер отмечает, что кроме вышеперечисленных ингредиентов можно еще добавить ветчину, чтобы блюдо было более сытным.

Далее выложите сырную начинку в середину кружочка лаваша или тортильи. Равномерно распределите ее, накройте вторым кружком и хорошо прижмите руками.

Разогрейте сковороду, не забудьте немного смазать маслом и поместите лаваш. Готовить нужно под крышкой, около 2-3 минут с каждой стороны.

В конце откройте крышку и посыпьте сверху сыром.

Блюдо подойдет не только для завтрака, но и для перекусов или летних пикников.

Как приготовить сырный перекус - смотрите видео:

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Что известно о yulia_bars.food в Instagram?

yulia_bars.food - кулинарный блог, который ведет Юлия вместе со своей дочерью. На странице в Instagram более 2 тысяч подписчиков. Женщина делится рецептами легких домашних блюд и десертов. "Рецепты, которые хочется повторять", - пишет блогер в описании своей страницы.

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