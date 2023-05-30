Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиков

Самые вкусные блинчики из плавленого сыра на завтрак. Любимый рецепт из СССР за 5 минут.

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Рецепт блинчиков из плавленого сыра / Коллаж Главред, фото youtube

Предлагаем побаловать своих близких вкусным и невероятно простым завтраком. Такой рецепт бюджетный и много времени не займет.

Вкусный рецепт из плавленых сырков готовили еще в СССР. Блюда из плавленого сыра всегда получаются превосходными.

Рецепт завтрака из плавленого сыра за 60 гривен, готовим с Главредом.

Блюда из плавленого сыра на завтрак за 5 минут - рецепт блинчиков

Вам понадобится:

Плавленый сыр - 2 шт

Яйцо - 1 шт

Мука - 2 столовые ложки

Соль

Зеленый лук или укроп - по вкусу

Плавленый сырок натереть на терке, желательно на крупной. Переложить в тарелку.

Яйцо помыть, разбить к плавленому сыру и перемешать.

Немного посолить ингредиенты, добавить обязательно просеянную муку.

Что приготовить из плавленого сыра рецепт / фото youtube

Помыть лук и укроп. Мелко порезать, добавить к плавленому сыру.

Хорошо перемешать тесто из плавленого сыра.

Вкусные оладушки из плавленого сыра рецепт за завтрак / фото youtube

Разогреть сковороду с оливковым маслом.

Столовой ложкой переложить блинчики из плавленого сыра.

Жарить с двух сторон по несколько минуты на маленьком огне, до золотистой корочки.

Как готовить блины из плавленого сыра рецепт / фото youtube

Подавать блинчики из плавленого сыра со сметаной или любимым соусом.

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные тосты на завтрак:

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