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Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиков

Мария Тупик
30 мая 2023, 14:54 обновлено 30 мая, 14:59
88
Самые вкусные блинчики из плавленого сыра на завтрак. Любимый рецепт из СССР за 5 минут.
Время приготоления Время приготовления: 5 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Рецепт блинчиков из плавленого сыра
Рецепт блинчиков из плавленого сыра / Коллаж Главред, фото youtube

Предлагаем побаловать своих близких вкусным и невероятно простым завтраком. Такой рецепт бюджетный и много времени не займет.

Вкусный рецепт из плавленых сырков готовили еще в СССР. Блюда из плавленого сыра всегда получаются превосходными.

Рецепт завтрака из плавленого сыра за 60 гривен, готовим с Главредом.

Блюда из плавленого сыра на завтрак за 5 минут - рецепт блинчиков

Вам понадобится:

  • Плавленый сыр - 2 шт
  • Яйцо - 1 шт
  • Мука - 2 столовые ложки
  • Соль
  • Зеленый лук или укроп - по вкусу

Плавленый сырок натереть на терке, желательно на крупной. Переложить в тарелку.

Яйцо помыть, разбить к плавленому сыру и перемешать.

Немного посолить ингредиенты, добавить обязательно просеянную муку.

Что приготовить из плавленого сыра рецепт
Что приготовить из плавленого сыра рецепт / фото youtube

Помыть лук и укроп. Мелко порезать, добавить к плавленому сыру.

Хорошо перемешать тесто из плавленого сыра.

Вкусные оладушки из плавленого сыра рецепт за завтрак
Вкусные оладушки из плавленого сыра рецепт за завтрак / фото youtube

Разогреть сковороду с оливковым маслом.

Столовой ложкой переложить блинчики из плавленого сыра.

Жарить с двух сторон по несколько минуты на маленьком огне, до золотистой корочки.

Как готовить блины из плавленого сыра рецепт
Как готовить блины из плавленого сыра рецепт / фото youtube

Подавать блинчики из плавленого сыра со сметаной или любимым соусом.

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные тосты на завтрак:

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