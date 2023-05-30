Рецепт из советских времен: самый лучший завтрак за 60 гривен, получается гора необычных блинчиков

Предлагаем побаловать своих близких вкусным и невероятно простым завтраком. Такой рецепт бюджетный и много времени не займет.
Вкусный рецепт из плавленых сырков готовили еще в СССР. Блюда из плавленого сыра всегда получаются превосходными.
Рецепт завтрака из плавленого сыра за 60 гривен, готовим с Главредом.
Блюда из плавленого сыра на завтрак за 5 минут - рецепт блинчиков
Вам понадобится:
- Плавленый сыр - 2 шт
- Яйцо - 1 шт
- Мука - 2 столовые ложки
- Соль
- Зеленый лук или укроп - по вкусу
Плавленый сырок натереть на терке, желательно на крупной. Переложить в тарелку.
Яйцо помыть, разбить к плавленому сыру и перемешать.
Немного посолить ингредиенты, добавить обязательно просеянную муку.
Помыть лук и укроп. Мелко порезать, добавить к плавленому сыру.
Хорошо перемешать тесто из плавленого сыра.
Разогреть сковороду с оливковым маслом.
Столовой ложкой переложить блинчики из плавленого сыра.
Жарить с двух сторон по несколько минуты на маленьком огне, до золотистой корочки.
Подавать блинчики из плавленого сыра со сметаной или любимым соусом.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкусные тосты на завтрак:
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