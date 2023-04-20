Доступная роскошь из 2 ингредиентов: рецепт зеленого салата Весенняя бомба за 10 минут

Вкусный рецепт салата с тунцом. Простой рецепт, который подойдет всем. Также узнайте рецепт салата из молодой капусты.

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Вкусный салат из 2 ингредиентов рецепт / ua.depositphotos.com

Невозможно вкусный весенний салат, который превзошел свои ожидания. Удивительное сочетание молодой капусты и огурцов с безумной заправкой к салату из авокадо.

Салат очень прост в приготовлении. Этот рецепт предлагаем вам готовить всегда.

Салат из молодой капусты безумно вкусный. Его можно заправить оливковым маслом, бальзамическим уксусом, но заправка из авокадо будет бомбической.

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Салат из молодой капусты Весенняя бомба - рецепт

Вам понадобится:

Капуста молодая

Огурцы

Для заправки:

Авокадо спелый - 1 шт

Лимон

Укроп, базилик, петрушка

Оливковое масло - 1 чайная ложка

Мед - по вкусу

Кешью орехи

Соль

Вкус салата может испортить неправильно порезанная капуста.

Капусту нужно помыть и очень мелко измельчить.

Салат весенний из капусты / instagram/masha_fom

Огурцы желательно почистить от кожуры и порезать небольшими кубиками. Чем мельче будет порезан салат, тем вкуснее.

Как сделать заправку к салату из авокадо?

Для этого понадобится блендер.

Заправка для салата из авокадо / instagram/masha_fom

Помыть зелень и переложить в чашу для блендера.

Добавить туда половину авокадо (если он сильно большой), сок половины лимона, орехи, оливковое масло, соль.

Измельчить все блендером и заправить салат.

Такая заправка из авокадо может подойти к любому салату.

Салат с тунцом - простой рецепт

Вам понадобится:

Тунец в собственном соку - 1 банка

Огурец - 1 шт

Помидоры - 2 шт

Сок лимона

Оливковое масло

Отварные яйца - 2 шт

Пекинская капуста или листья салата

Листья салата помыть и высушить.

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать на 4 дольки.

Помидоры порезать красивыми кубиками.

Салат с тунцом рецепт / instagram/rodinaanastasiya

Огурцы порезать кольцами.

Листья салата переложить на тарелку, добавить огурцы и помидоры.

Посолить салат и выложить тунец.

Красиво разложить отварное яйца.

Заправить салат с тунцом соком лимона и оливковым маслом.

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