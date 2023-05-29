Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салата

Только ленивый не спросит у вас рецепт этого вкусного салата. Такой рецепт салата просто невероятный.
Секрет заключается всего в 1 простом ингредиенте, над которым гости будут ломать голову.
Сохраняйте себе и готовьте для родных и близких.
Новый салат на лето 2023 - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное - 200 гр
- Огурец - 2 шт
- Болгарский перец - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Сметана - 3 столовые ложки
- Горчица - 1 чайная ложка
- Соль, перец - по вкусу
Куриную грудку отварить до готовности. Остудить и порезать кубиками.
Огурец натереть на крупной терке или сделать соломку.
Болгарский перец нарезать кубиками.
Секрет заключается в этом простом ингредиенте. В миску разбить 2 яйца, посолить, поперчить и хорошенько взбить.
Обжарить яйца на сковороде для блинчиков с двух сторон, можно на сливочном или оливковом масле.
Свернуть яйца в рулетик и нарезать соломкой.
Соединить болгарский перец, куриное филе, огурцы, яйца.
Заправить все греческим йогуртом, сметаной или майонезом.
Можно немного салат посолить и подавать к столу.
От такого салата за уши не оттащить.
Смотрите видео рецепт, как готовить вкусный салат с редиской:
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