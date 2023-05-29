Обязательно приготовьте, гости будут в недоумении от 1 ингредиента: самый вкусный рецепт салата

Новый рецепт салата, который покорил многих гостей. Сохраняйте рецепт, чтобы потом не искать.

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Новый и вкусный рецепт салата / Коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, @alianna

Только ленивый не спросит у вас рецепт этого вкусного салата. Такой рецепт салата просто невероятный.

Секрет заключается всего в 1 простом ингредиенте, над которым гости будут ломать голову.

Сохраняйте себе и готовьте для родных и близких.

Новый салат на лето 2023 - рецепт

Вам понадобится:

Филе куриное - 200 гр

Огурец - 2 шт

Болгарский перец - 1 шт

Яйца - 2 шт

Сметана - 3 столовые ложки

Горчица - 1 чайная ложка

Соль, перец - по вкусу

Куриную грудку отварить до готовности. Остудить и порезать кубиками.

Огурец натереть на крупной терке или сделать соломку.

Болгарский перец нарезать кубиками.

Секрет заключается в этом простом ингредиенте. В миску разбить 2 яйца, посолить, поперчить и хорошенько взбить.

Новый секретный рецепт салата / @alianna

Обжарить яйца на сковороде для блинчиков с двух сторон, можно на сливочном или оливковом масле.

Свернуть яйца в рулетик и нарезать соломкой.

Секретный ингредиент для салата / @alianna

Соединить болгарский перец, куриное филе, огурцы, яйца.

Заправить все греческим йогуртом, сметаной или майонезом.

Можно немного салат посолить и подавать к столу.

От такого салата за уши не оттащить.

Рецепт легкого летнего салата за 5 минут / @alianna

Смотрите видео рецепт, как готовить вкусный салат с редиской:

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