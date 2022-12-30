Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минут

Салат Мимоза - один из самых любимых блюд на новогоднем и рождественском столе. Превосходный рецепт салата с необычным вкусом, который точно понравиться всем.
Уверенны, что каждая дама будет просить у вас рецепт такой Мимозы. В салат добавляем красную рыбу, желательно лосось.
Можно в рецепт салата добавить любую красную рыбу, желательно малосольную.
Мимоза с красной рыбой на Новый год - рецепт
Вам понадобится:
- Красная рыба - до 300 гр
- Сыр Голландский - 100 гр
- Яйца - 4 шт
- Лук - 2 шт или 1 большая
- Морковка отварная - 1 шт
- Майонез
- Петрушка или листья салата
Морковь помыть и отварить до готовности.
Яйца отварить, остудить, почистить и отделить белки от желтка.
Белки и морковь натереть на крупной терке.
Желтки натереть на мелкой терке.
Красную рыбу разобрать и порезать мелкими кусочками.
Выкладываем слоями вкуснейший салат Мимоза на Новый год.
Яичный белок, половина красной рыбы, лук, сыр, красная рыба.
Каждый слой промазываем легким майонезом.
Последний слой желтки и красиво оформляем все морковью.
Можно сделать салат мимоза в виде Морковки или Зайца. Сделать "хвостик" Мимозы из листьев салата или петрушки.
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