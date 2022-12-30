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Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минут

30 декабря 2022, 15:51
Безумно простой рецепт Мимозы на Новый год. Идеальный рецепт салата на рождественский стол.
Время приготоления Время приготовления: 12 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Салат Мимоза рецепт, Рецепт салата Мимоза на Новый год,
Салат Мимоза на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Салат Мимоза - один из самых любимых блюд на новогоднем и рождественском столе. Превосходный рецепт салата с необычным вкусом, который точно понравиться всем.

Уверенны, что каждая дама будет просить у вас рецепт такой Мимозы. В салат добавляем красную рыбу, желательно лосось.

Можно в рецепт салата добавить любую красную рыбу, желательно малосольную.

Мимоза с красной рыбой на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

  • Красная рыба - до 300 гр
  • Сыр Голландский - 100 гр
  • Яйца - 4 шт
  • Лук - 2 шт или 1 большая
  • Морковка отварная - 1 шт
  • Майонез
  • Петрушка или листья салата

Морковь помыть и отварить до готовности.

Яйца отварить, остудить, почистить и отделить белки от желтка.

Белки и морковь натереть на крупной терке.

Желтки натереть на мелкой терке.

Красную рыбу разобрать и порезать мелкими кусочками.

Выкладываем слоями вкуснейший салат Мимоза на Новый год.

Яичный белок, половина красной рыбы, лук, сыр, красная рыба.

Каждый слой промазываем легким майонезом.

Последний слой желтки и красиво оформляем все морковью.

Можно сделать салат мимоза в виде Морковки или Зайца. Сделать "хвостик" Мимозы из листьев салата или петрушки.

Салат Морковка на Новый год 2023
Как оформить салат на Новый год 2023 / скриншот

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