Самый простой и очень вкусный салат на Рождество: изысканный рецепт за пару минут

Безумно простой рецепт Мимозы на Новый год. Идеальный рецепт салата на рождественский стол.

Время приготовления: Время приготовления: 12 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 10 минут Кухня Кухня Интернациональная

Салат Мимоза на Новый год рецепт / ua.depositphotos.com

Салат Мимоза - один из самых любимых блюд на новогоднем и рождественском столе. Превосходный рецепт салата с необычным вкусом, который точно понравиться всем.

Уверенны, что каждая дама будет просить у вас рецепт такой Мимозы. В салат добавляем красную рыбу, желательно лосось.

Можно в рецепт салата добавить любую красную рыбу, желательно малосольную.

Мимоза с красной рыбой на Новый год - рецепт

Вам понадобится:

Красная рыба - до 300 гр

Сыр Голландский - 100 гр

Яйца - 4 шт

Лук - 2 шт или 1 большая

Морковка отварная - 1 шт

Майонез

Петрушка или листья салата

Морковь помыть и отварить до готовности.

Яйца отварить, остудить, почистить и отделить белки от желтка.

Белки и морковь натереть на крупной терке.

Желтки натереть на мелкой терке.

Красную рыбу разобрать и порезать мелкими кусочками.

Выкладываем слоями вкуснейший салат Мимоза на Новый год.

Яичный белок, половина красной рыбы, лук, сыр, красная рыба.

Каждый слой промазываем легким майонезом.

Последний слой желтки и красиво оформляем все морковью.

Можно сделать салат мимоза в виде Морковки или Зайца. Сделать "хвостик" Мимозы из листьев салата или петрушки.

Как оформить салат на Новый год 2023 / скриншот

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