Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минут

Вкусный и полезный весенний салат с черемшой и яйцом. Рецепт салата, который полюбят все.

Время приготовления: Время приготовления: 10 минут Время на подготовку: Время на подготовку: 5 минут

Салат из черемши рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусная и очень полезная зелень весной - это черемша. Хоть в Украине ее запрещено продавать, умелые хозяйки всегда знают где ее найти.

Черемша очень полезна для сердечно-сосудистой системы и помогает понизить кровяное давление.

Мы расскажем очень простой рецепт салата из черемши, который можно подавать в качестве закуски или как намазку на хлеб.

видео дня

Быстрый салат из черемши - рецепт

Вам понадобится:

Пучок черемши

Пучок укропа и петрушки (микс)

Яйца отварные - 4 шт

Соль

Сметана или греческий йогурт - 2 столовые ложки

Горчица в зернах - по вкусу

Яйца можно отварить с вечера, а утром приготовить идеальный завтрак.

Охлажденные яйца почистить.

Черемшу и зелень помыть, обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

Переложить зелень в глубокую тарелку.

Яйца измельчить сеточкой и отправить в салатник.

Посолить салат из черемши, добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта.

Посолить и можно по вкусу добавить 1 чайную ложку горчицы в зернах.

Салат на скорую руку из черемши готов.

Подавать такой весенний салат с гарниром. Или намазать на вкусную гренку.

Намазка на хлеб из черемши рецепт / ua.depositphotos.com

Салат из черемши с яйцом и кукурузой - рецепт

Вам понадобится:

Черемша - 120 гр

Яйца - 3 шт

Кукуруза - 100 гр

Майонез - 2 столовые ложки

Соль, перец - по вкусу

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.

Черемшу помыть, высушить и мелко порезать.

С кукурузы слить жидкость и сразу добавить в салатник.

Салат заправить легким майонезом, посолить и дать настояться 5 минут в холодильнике.

Читайте также: