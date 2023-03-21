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Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минут

21 марта 2023, 14:13
Вкусный и полезный весенний салат с черемшой и яйцом. Рецепт салата, который полюбят все.
Время приготоления Время приготовления: 10 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Салат из черемши рецепт, рецепт салата из черемши
Салат из черемши рецепт / ua.depositphotos.com

Вкусная и очень полезная зелень весной - это черемша. Хоть в Украине ее запрещено продавать, умелые хозяйки всегда знают где ее найти.

Черемша очень полезна для сердечно-сосудистой системы и помогает понизить кровяное давление.

Мы расскажем очень простой рецепт салата из черемши, который можно подавать в качестве закуски или как намазку на хлеб.

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Быстрый салат из черемши - рецепт

Вам понадобится:

  • Пучок черемши
  • Пучок укропа и петрушки (микс)
  • Яйца отварные - 4 шт
  • Соль
  • Сметана или греческий йогурт - 2 столовые ложки
  • Горчица в зернах - по вкусу

Яйца можно отварить с вечера, а утром приготовить идеальный завтрак.

Охлажденные яйца почистить.

Черемшу и зелень помыть, обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.

Переложить зелень в глубокую тарелку.

Яйца измельчить сеточкой и отправить в салатник.

Посолить салат из черемши, добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта.

Посолить и можно по вкусу добавить 1 чайную ложку горчицы в зернах.

Салат на скорую руку из черемши готов.

Подавать такой весенний салат с гарниром. Или намазать на вкусную гренку.

намазка на хлеб из черемши
Намазка на хлеб из черемши рецепт / ua.depositphotos.com

Салат из черемши с яйцом и кукурузой - рецепт

Вам понадобится:

  • Черемша - 120 гр
  • Яйца - 3 шт
  • Кукуруза - 100 гр
  • Майонез - 2 столовые ложки
  • Соль, перец - по вкусу

Яйца отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.

Черемшу помыть, высушить и мелко порезать.

С кукурузы слить жидкость и сразу добавить в салатник.

Салат заправить легким майонезом, посолить и дать настояться 5 минут в холодильнике.

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