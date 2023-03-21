Витаминная бомба весной: рецепт простейшего и изумительного салата за 5 минут

Вкусная и очень полезная зелень весной - это черемша. Хоть в Украине ее запрещено продавать, умелые хозяйки всегда знают где ее найти.
Черемша очень полезна для сердечно-сосудистой системы и помогает понизить кровяное давление.
Мы расскажем очень простой рецепт салата из черемши, который можно подавать в качестве закуски или как намазку на хлеб.
Быстрый салат из черемши - рецепт
Вам понадобится:
- Пучок черемши
- Пучок укропа и петрушки (микс)
- Яйца отварные - 4 шт
- Соль
- Сметана или греческий йогурт - 2 столовые ложки
- Горчица в зернах - по вкусу
Яйца можно отварить с вечера, а утром приготовить идеальный завтрак.
Охлажденные яйца почистить.
Черемшу и зелень помыть, обсушить бумажным полотенцем и мелко порезать.
Переложить зелень в глубокую тарелку.
Яйца измельчить сеточкой и отправить в салатник.
Посолить салат из черемши, добавить 2 столовые ложки сметаны или йогурта.
Посолить и можно по вкусу добавить 1 чайную ложку горчицы в зернах.
Салат на скорую руку из черемши готов.
Подавать такой весенний салат с гарниром. Или намазать на вкусную гренку.
Салат из черемши с яйцом и кукурузой - рецепт
Вам понадобится:
- Черемша - 120 гр
- Яйца - 3 шт
- Кукуруза - 100 гр
- Майонез - 2 столовые ложки
- Соль, перец - по вкусу
Яйца отварить до готовности, остудить и порезать кубиками.
Черемшу помыть, высушить и мелко порезать.
С кукурузы слить жидкость и сразу добавить в салатник.
Салат заправить легким майонезом, посолить и дать настояться 5 минут в холодильнике.
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