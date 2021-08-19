Самая вкусная свекла на зиму для борща: как правильно приготовить и заморозить

Свекла на зиму / ua.depositphotos.com

Свекла - это тот овощ, без которого не обходится на кухне каждая хозяйка. Вкусную свеклу на зиму можно морозить, сделать заготовки для борща или приготовить вкусную заправку к салату.

Для того, чтобы ваша свекла была зимой вкусной и при заморозке не потеряла свой вид, желательно выбирать молодую свеклу. Тогда она будет хрустящей и придаст аромат вашему блюду.

Многие хозяйки интересуются, а можно ли хранить свеклу на зиму в морозилке? Можно, и даже нужно. Если неожиданно у вас под рукой не оказалось свеклы, а вы решили приготовить вкусный салат, или блюда из свеклы, достаточно просто разморозить и вкусная свекла у вас под рукой.

Главред поделится вкусным рецептом свеклы на зиму для борща, который будет долгие годы вашим любимым рецептом.

Свекла на зиму для борща - рецепт

Вам понадобится:

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Свекла - 3 кг / из расчета на 5 банок по 0,5

Вода - 3 л

Соль - 100 гр

Лимонная кислота - 1 пакетик

Буряк, как уже писали, желательно берем свежий. Хорош его помыть и можно отрезать хвостики. Подготовим воду для буряка, и добавим туда соли и лимонной кислоты, чтобы буряк быстрее закипел.

Как только вода закипит, отправляем туда буряк и после закипания варим в течении 20-25 минут. Достаем из воды и опускаем в кастрюлю с холодной водой.

Далее очищаем нашу свеклу на зиму и трем на терке. Можно взять терку для корейской морковки, а можно просто на крупную терку натереть буряк на зиму.

Не пугайтесь, что свекла в середине осталась немного недоваренной.

Подготовим заранее наши банки. В стерилизованные банки плотно набейте тертую свеклу и залейте кипящим рассолом (вода + соль + лимонная кислота), прикройте чистыми крышками.

Закатайте крышки и храните свеклу на зиму для борща в прохладном месте.