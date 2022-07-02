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Самое полезное и уникальное варенье из мяты на зиму из 3 ингредиентов: простой рецепт

2 июля 2022, 16:07

Невероятно вкусный рецепт варенья из мяты для здоровья на зиму.

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Варенье из мяты рецепт / pixabay

Мята - уникальное растение, которое не только успокаивает, но и придает силы. Многие хозяйки стараются заготовить на зиму веточки мяты, чтобы зимой можно было наслаждаться чаем со вкусом чудо растения.

Сегодня мы предлагаем вам узнать невероятно вкусный рецепт варенья из мяты. Уникальное свойство этого варенье придаст сил и бодрости зимой, а еще поможет вылечить простуду и недуг.

Готовим с нами заготовки на зиму.

Варенье из мяты - рецепт

Вам понадобится:

  • Мята лепестки - 350 гр
  • Лимон - 1 шт
  • Сахар - 1,2 кг
  • Вода - 0,7 мл
  • Чистые банки

Мяту хорошо помыть, оторвать все лепестки и оставить немного стеблей.

Лимон порезать тонкими кружочками или небольшими кубиками.

В кастрюлю налить 700 мл воды, добавить мяту и лимон.

Лепестки мяты предварительно порезать, пару стебельков тоже.

Варим варенье из мяты 10 минут.

Оставляем в кастрюле на 1,5 суток.

Далее процедить мятный настой, добавить варенье в кастрюлю и всыпать сахар.

Варим варенье из мяты 7 минут, постоянно помешивая и снимая пенку.

В чистые банки разлить самое вкусное варенье из мяты на зиму и закрыть крышками. Хранить в темном месте или холодильнике.

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