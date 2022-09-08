Самые вкусные квашеные яблоки на зиму: изумительно простой рецепт

Удивительный рецепт заготовки на зиму - моченые яблоки с изюминкой.
Готовимся к зиме и предлагаем рецепт удивительных моченых яблок. Вкусный и простой рецепт, который разнообразит холодную пору года в вашем доме.
В таких моченых яблоках очень много витамина С. Квашеные яблоки помогают устранить проблемы с пищеварением, запоров и способствуют нормальной функции ЖКТ.
Готовить моченые яблоки очень просто, и уже через 1 месяц можно наслаждаться вкусной заготовкой.
Квашеные яблоки на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Яблоки твердые - 3-4 кг
- Вода - 8 литров
- Мед - 400 гр
- Солод - 100 гр
- Листья смородин, вишни и мята
- Клюква
Яблоки выбираем без порезов, черных точек и любых повреждений.
Хорошо промыть твердые плоды яблок.
На дно кастрюли или бочки выложить листья смородины, вишни, далее яблоки и мяту.
Сверху высыпать клюкву.
В теплой воде растворить мед, солод и дать остыть рассолу на квашеные яблоки.
Залить яблоки рассолом и положить сверху груз.
Поскольку яблоки впитывают очень быстро рассол, стоит его постоянно доливать.
Яблоки обязательно должны быть в пряном рассоле, поскольку яблоки быстро испортятся.
Всю неделю яблоки должны быть при комнатной температуре.
Только через 7 дней можно переставить в прохладное место.
Можно яблоки квашеные готовить сразу в 3-х литровых банках. Тогда нужно закрывать крышками и смотреть, чтобы рассол не выбегал.
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