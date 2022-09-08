Самые вкусные квашеные яблоки на зиму: изумительно простой рецепт

Квашеные яблоки рецепт / ua.depositphotos.com

Готовимся к зиме и предлагаем рецепт удивительных моченых яблок. Вкусный и простой рецепт, который разнообразит холодную пору года в вашем доме.

В таких моченых яблоках очень много витамина С. Квашеные яблоки помогают устранить проблемы с пищеварением, запоров и способствуют нормальной функции ЖКТ.

Готовить моченые яблоки очень просто, и уже через 1 месяц можно наслаждаться вкусной заготовкой.

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Квашеные яблоки на зиму - рецепт

Моченые яблоки рецепт на зиму / ua.depositphotos.com

Вам понадобится:

Яблоки твердые - 3-4 кг

Вода - 8 литров

Мед - 400 гр

Солод - 100 гр

Листья смородин, вишни и мята

Клюква

Яблоки выбираем без порезов, черных точек и любых повреждений.

Хорошо промыть твердые плоды яблок.

На дно кастрюли или бочки выложить листья смородины, вишни, далее яблоки и мяту.

Сверху высыпать клюкву.

В теплой воде растворить мед, солод и дать остыть рассолу на квашеные яблоки.

Залить яблоки рассолом и положить сверху груз.

Поскольку яблоки впитывают очень быстро рассол, стоит его постоянно доливать.

Яблоки обязательно должны быть в пряном рассоле, поскольку яблоки быстро испортятся.

Всю неделю яблоки должны быть при комнатной температуре.

Только через 7 дней можно переставить в прохладное место.

Можно яблоки квашеные готовить сразу в 3-х литровых банках. Тогда нужно закрывать крышками и смотреть, чтобы рассол не выбегал.

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