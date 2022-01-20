Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минут

Сырные лепешки рецепт / ua.depositphotos.com

Любите баловать своих близких вкусной выпечкой, этот рецепт вам поможет. Сырные лепешки получаются невероятно хрустящими.

Рекомендуем готовить тесто на кефире или жирном молоке, тогда сырные лепешки будут вкуснее. А сырную начинку можно выбрать любою. Моцарелла, сулугуни, пармезан, голландский сыр или мягкая фета.

Сырные лепешки - рецепт

Вам понадобится:

Кефир не холодный - 250 мл

Мука - 1 стакан

Сыр - 300 грамм

Сода

Соль, сахар - по 1 чайной ложке

Кефир должен быть комнатной температуры. Вылить в большую тарелку, добавить на кончике ножа соду и перемещать.

Добавить к кефиру соль и сахар.

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Натереть на мелкой терке сыр. Можно даже смешать разных видов, и добавить к кефиру.

Просеять муку и начинать замешивать тесто.

Тесто должно не прилипать к рукам и быть эластичным.

Разделить на 4 части и раскатать в объемный круг.

В сковороде, желательно чугунной, немного разогреть масла и положить сырную лепешку. Она должна быть примерно 2,2 мм.

Сырную лепешку жарим с двух сторон под крышкой примерно 10 минут.

По желаю можно добавить зелень или разные специи.

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