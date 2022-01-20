Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минут

Изумительно простой и очень вкусный рецепт сырных лепешек на завтрак.
Любите баловать своих близких вкусной выпечкой, этот рецепт вам поможет. Сырные лепешки получаются невероятно хрустящими.
Рекомендуем готовить тесто на кефире или жирном молоке, тогда сырные лепешки будут вкуснее. А сырную начинку можно выбрать любою. Моцарелла, сулугуни, пармезан, голландский сыр или мягкая фета.
Сырные лепешки - рецепт
Вам понадобится:
- Кефир не холодный - 250 мл
- Мука - 1 стакан
- Сыр - 300 грамм
- Сода
- Соль, сахар - по 1 чайной ложке
Кефир должен быть комнатной температуры. Вылить в большую тарелку, добавить на кончике ножа соду и перемещать.
Добавить к кефиру соль и сахар.
Натереть на мелкой терке сыр. Можно даже смешать разных видов, и добавить к кефиру.
Просеять муку и начинать замешивать тесто.
Тесто должно не прилипать к рукам и быть эластичным.
Разделить на 4 части и раскатать в объемный круг.
В сковороде, желательно чугунной, немного разогреть масла и положить сырную лепешку. Она должна быть примерно 2,2 мм.
Сырную лепешку жарим с двух сторон под крышкой примерно 10 минут.
По желаю можно добавить зелень или разные специи.
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