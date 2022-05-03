Самый простой и очень вкусный пирог с беконом: готовится молниеносно и на вкус неповторимый

Готовим идеально вкусный и сытный пирог с беконом и картошкой.
Вкусный и очень сытный пирог можно приготовить очень быстро. Мы предлагаем узнать рецепт идеального пирога, который подойдет на праздничный стол в качестве закуски.
Для начинки пирога можно выбрать бекон, балык, копченую курицу. Пирог получается восхитительно нежный и очень вкусный.
Пирог с картошкой и беконом - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 2 стакана
- Сливочное масло - 1 пачка
- Соль
- Вода холодная - 150 мл
- Картошка - 3 штуки
- Бекон
- Сливки - 2 стакана
- Лук
- Яйцо
Сливочное масло должно быть комнатной температуры.
Муку просеять и соединить со сливочным маслом и солью. Взбить в кухонном комбайне сливочное масло, муку и соль.
Добавить немного воды и продолжать взбивать.
Разделить тесто на две части, сделать кружочек и свернуть в фольгу.
Положить тесто в холодильник на 20 минут.
Пока тесто отдыхает в холодильнике, лук почистить, обжарить, добавить бекон и жарить 5 минут.
Картошку почистить и порезать небольшими кольцами.
Тесто немного присыпать мукой и раскатать для вашей формы.
Перекладываем в форму, выкладываем первый слой картошки, посолить и добавить приправы.
На картошку отправить бекон и лук, и снова второй слой картошки.
Заливаем пирог сливками и закрываем вторым слоем теста.
Желток отделить от белка и смазать пирог. Обязательно сделайте немного надрезов на пироге.
Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог 50 минут.
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