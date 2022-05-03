Самый простой и очень вкусный пирог с беконом: готовится молниеносно и на вкус неповторимый

Вкусный рецепт пирога / ua.depositphotos.com

Вкусный и очень сытный пирог можно приготовить очень быстро. Мы предлагаем узнать рецепт идеального пирога, который подойдет на праздничный стол в качестве закуски.

Для начинки пирога можно выбрать бекон, балык, копченую курицу. Пирог получается восхитительно нежный и очень вкусный.

Пирог с картошкой и беконом - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 2 стакана

Сливочное масло - 1 пачка

Соль

Вода холодная - 150 мл

Картошка - 3 штуки

Бекон

Сливки - 2 стакана

Лук

Яйцо

Сливочное масло должно быть комнатной температуры.

Муку просеять и соединить со сливочным маслом и солью. Взбить в кухонном комбайне сливочное масло, муку и соль.

Добавить немного воды и продолжать взбивать.

Разделить тесто на две части, сделать кружочек и свернуть в фольгу.

Положить тесто в холодильник на 20 минут.

Пока тесто отдыхает в холодильнике, лук почистить, обжарить, добавить бекон и жарить 5 минут.

Картошку почистить и порезать небольшими кольцами.

Тесто немного присыпать мукой и раскатать для вашей формы.

Перекладываем в форму, выкладываем первый слой картошки, посолить и добавить приправы.

На картошку отправить бекон и лук, и снова второй слой картошки.

Заливаем пирог сливками и закрываем вторым слоем теста.

Желток отделить от белка и смазать пирог. Обязательно сделайте немного надрезов на пироге.

Разогреть духовку до 180 градусов и выпекать пирог 50 минут.

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