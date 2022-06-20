Самый вкусный джем на зиму из 2 ингредиентов: очень простой и быстрый рецепт

Варенье на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Июнь - это начало вкусных заготовок на зиму. Хозяйки одним из первых начинают закрывать клубнику, черешню, вишню. Немного позже смородину, абрикосы.

Если вам надоело готовить варенье на зиму, предлагаем очень вкусную альтернативу. Восхитительно нежный джем, который просто тает во рту.

Этот рецепт состоит из смородины и черешни. Также можно сочетать клубнику, абрикосы, вишню и крыжовник.

Джем на зиму из черешни и смородины - рецепт

Вам понадобится:

Черешня без косточек - 0,5 кг

Смородина - 1,2 кг

Вода - 200 мл

Сахар - 1 кг

Смородину выбираем спелую и хорошо ее промываем.

Далее перетираем смородину через сито, или взбиваем блендером.

Из черешни удалить все косточки. Желательно покупать красную и очень спелую.

Наливаем в кастрюлю 200 мл воды, сразу добавляем сахар.

Как только вода с сахаром закипела, делаем меньше огонь и готовим сироп в течение 5 минут.

Добавить черешню в сахарный сироп и варить 20 минут.

Добавляем перетертую смородину и варим в течение 20 минут.

Даем джему остудиться и переливаем в чистые баночки.

Джем на зиму из смородины и черешни можно перебить блендером, тогда получится очень жидкое варенье.

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