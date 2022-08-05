Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецепт

Быстрый заливной пирог с капустой и грибами на скорую руку.
Каждая хозяйка любит баловать близких вкусной выпечкой. Сегодня предлагаем вам узнать простой овощной пирог с капустой.
Нежный вкус теста и молодой капусты прекрасно будет сочетаться с основными блюдами на вашем столе.
Такой пирог хозяйки готовят для перекуса, а детки его очень любят.
Простой заливной пирог - рецепт
Вам понадобится:
- Мука - 120 гр
- Разрыхлитель - 2 чайные ложки
- Яйца - 3 шт
- Масло сливочное - 70 гр
- Грибы - 200 гр (по вкусу)
- Капуста - 450 гр
- Сахар - 1 чайная ложка
- Соль - 0,5 чайной ложки
- Специи - по вкусу
Капусту хорошо помыть и порезать, как на борщ.
Грибы почистить, мелко порезать.
Разогреть сковороду и добавить небольшой кусочек масла.
Высыпать всю капусту и обжарить пару минут, далее добавить грибы и хорошо перемешать.
Муку просеять в глубокую миску сразу с разрыхлителем, добавить соль, сахар, яйца.
Замесить жидкое тесто на пирог.
Разогреть духовку до 200 градусов.
Смазываем обязательно закрытую форму для пирога маслом сливочным или оливковым.
Отправить всю начинку и заливаем тестом.
Закрыть форму фольгой и отправить в духовку.
Пирог с грибами и капустой выпекать 50 минут.
Читайте также:
- Самые вкусные и очень сладкие помидоры на зиму: удивительно простой рецепт
- Самая вкусная закуска, в которую влюбляются с первого кусочка: простой рецепт за 15 минут
- Самый вкусный и очень простой пирог на Медовый спас: удивительный рецепт