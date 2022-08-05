Самый вкусный и бюджетный заливной пирог: быстрый рецепт

Быстрый пирог с капустой рецепт / ua.depositphotos.com

Каждая хозяйка любит баловать близких вкусной выпечкой. Сегодня предлагаем вам узнать простой овощной пирог с капустой.

Нежный вкус теста и молодой капусты прекрасно будет сочетаться с основными блюдами на вашем столе.

Такой пирог хозяйки готовят для перекуса, а детки его очень любят.

Простой заливной пирог - рецепт

Вам понадобится:

Мука - 120 гр

Разрыхлитель - 2 чайные ложки

Яйца - 3 шт

Масло сливочное - 70 гр

Грибы - 200 гр (по вкусу)

Капуста - 450 гр

Сахар - 1 чайная ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Специи - по вкусу

Капусту хорошо помыть и порезать, как на борщ.

Грибы почистить, мелко порезать.

Разогреть сковороду и добавить небольшой кусочек масла.

Высыпать всю капусту и обжарить пару минут, далее добавить грибы и хорошо перемешать.

Муку просеять в глубокую миску сразу с разрыхлителем, добавить соль, сахар, яйца.

Замесить жидкое тесто на пирог.

Разогреть духовку до 200 градусов.

Смазываем обязательно закрытую форму для пирога маслом сливочным или оливковым.

Отправить всю начинку и заливаем тестом.

Закрыть форму фольгой и отправить в духовку.

Пирог с грибами и капустой выпекать 50 минут.

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