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Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецепт

15 июля 2022, 05:20

Превосходно вкусный рулет из лаваша за пару минут.

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Лаваш с начинкой рецепт / goodfon.ru

Каждая хозяюшка всегда ломает голову, что приготовить близким на завтрак. Нежнейшие сырники, вкусная каша или горячий бутерброд.

Сегодня вам расскажем простейшую идею завтрака, от которой все ваши близкие будут в восторге.

Для завтрака нужен будет лаваш, тунец или сардины, кукуруза и любые овощи.

Всего 7 минут вашего времени и невероятно вкусный и хрустящий лаваш с начинкой уже на вашем столе.

Рулет из лаваша на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

  • Лаваш - 2 листа
  • Яйца отварные - 1 шт
  • Кукуруза
  • Консерва рыбная (тунец, сардины)
  • Укроп
  • Сметана или греческий йогурт

Зелень измельчить и добавить к 3 ложкам сметаны.

Лаваш смазать соусом, добавить мелко натертое яйцо и кукурузу.

Тунец или нежную рыбку в банке раздавить вилкой и переложить на лаваш.

По вкусу можно добавить помидор или огурец.

Аккуратно свернуть лаваш в рулет и обжарить на сухой сковороде гриль с двух сторон.

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