Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецепт

Превосходно вкусный рулет из лаваша за пару минут.
Каждая хозяюшка всегда ломает голову, что приготовить близким на завтрак. Нежнейшие сырники, вкусная каша или горячий бутерброд.
Сегодня вам расскажем простейшую идею завтрака, от которой все ваши близкие будут в восторге.
Для завтрака нужен будет лаваш, тунец или сардины, кукуруза и любые овощи.
Всего 7 минут вашего времени и невероятно вкусный и хрустящий лаваш с начинкой уже на вашем столе.
Рулет из лаваша на завтрак - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 2 листа
- Яйца отварные - 1 шт
- Кукуруза
- Консерва рыбная (тунец, сардины)
- Укроп
- Сметана или греческий йогурт
Зелень измельчить и добавить к 3 ложкам сметаны.
Лаваш смазать соусом, добавить мелко натертое яйцо и кукурузу.
Тунец или нежную рыбку в банке раздавить вилкой и переложить на лаваш.
По вкусу можно добавить помидор или огурец.
Аккуратно свернуть лаваш в рулет и обжарить на сухой сковороде гриль с двух сторон.
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