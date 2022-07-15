Самый вкусный и очень быстрый завтрак из 3 ингредиентов с лавашом: рецепт

Лаваш с начинкой рецепт / goodfon.ru

Каждая хозяюшка всегда ломает голову, что приготовить близким на завтрак. Нежнейшие сырники, вкусная каша или горячий бутерброд.

Сегодня вам расскажем простейшую идею завтрака, от которой все ваши близкие будут в восторге.

Для завтрака нужен будет лаваш, тунец или сардины, кукуруза и любые овощи.

Всего 7 минут вашего времени и невероятно вкусный и хрустящий лаваш с начинкой уже на вашем столе.

Рулет из лаваша на завтрак - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 2 листа

Яйца отварные - 1 шт

Кукуруза

Консерва рыбная (тунец, сардины)

Укроп

Сметана или греческий йогурт

Зелень измельчить и добавить к 3 ложкам сметаны.

Лаваш смазать соусом, добавить мелко натертое яйцо и кукурузу.

Тунец или нежную рыбку в банке раздавить вилкой и переложить на лаваш.

По вкусу можно добавить помидор или огурец.

Аккуратно свернуть лаваш в рулет и обжарить на сухой сковороде гриль с двух сторон.

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