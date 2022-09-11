Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут

Салат с капустой и свеклой на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Зима уже близко и время вкусный и полезных заготовок. Чтобы в холодную зиму наслаждаться удивительными блюдами, советуем вам приготовить полезный салат из капусты и свеклы.

Благодаря такому салату вы получите массу витаминов. Готовить салат на зиму просто и быстро.

Советуем выделить немного времени, чтобы ваши близкие остались довольны и наслаждались блюдами зимой.

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Салат на зиму - быстрый рецепт

Вам понадобится:

Капуста - 2 вилка

Свекла - 1,2 кг

Лук репчатый - 150 гр

Уксус - 70 мл

Вода - 300 мл

Соль - 1 столовая ложка

Сахар - 2 столовые ложки

Свеклу помыть, отрезать хвостики и отварить до готовности.

Остудить свеклу и натереть на крупной терке или кухонным комбайном.

Капусту в это время помыть, убрать верхние листочки и мелко нашинковать. Почистить лук и порезать кольцами. Можно использовать фиолетовый салатный лук.

Соединить ингредиенты на зимний салат в большой миске или кастрюле, влить уксус и перемешать.

В кастрюлю налить воду, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и дать ему остыть.

Заливаем салат рассолом, накрываем пищевой пленкой и даем отстояться 5-6 часов.

В чистые банки сложить салат, накрыть крышками и простерилизовать 20 минут.

Закатать зимний салат и хранить в прохладном месте.

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