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Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут

11 сентября 2022, 12:46

Готовимся к зиме и делаем вкусные блюда. Удивительный салат из капусты и свеклы.

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Салат с капустой и свеклой на зиму рецепт / ua.depositphotos.com

Зима уже близко и время вкусный и полезных заготовок. Чтобы в холодную зиму наслаждаться удивительными блюдами, советуем вам приготовить полезный салат из капусты и свеклы.

Благодаря такому салату вы получите массу витаминов. Готовить салат на зиму просто и быстро.

Советуем выделить немного времени, чтобы ваши близкие остались довольны и наслаждались блюдами зимой.

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Салат на зиму - быстрый рецепт

Вам понадобится:

  • Капуста - 2 вилка
  • Свекла - 1,2 кг
  • Лук репчатый - 150 гр
  • Уксус - 70 мл
  • Вода - 300 мл
  • Соль - 1 столовая ложка
  • Сахар - 2 столовые ложки

Свеклу помыть, отрезать хвостики и отварить до готовности.

Остудить свеклу и натереть на крупной терке или кухонным комбайном.

Капусту в это время помыть, убрать верхние листочки и мелко нашинковать. Почистить лук и порезать кольцами. Можно использовать фиолетовый салатный лук.

Соединить ингредиенты на зимний салат в большой миске или кастрюле, влить уксус и перемешать.

В кастрюлю налить воду, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и дать ему остыть.

Заливаем салат рассолом, накрываем пищевой пленкой и даем отстояться 5-6 часов.

В чистые банки сложить салат, накрыть крышками и простерилизовать 20 минут.

Закатать зимний салат и хранить в прохладном месте.

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