Самый вкусный и очень полезный зимний салат на скорую руку: быстрый рецепт за 10 минут

Готовимся к зиме и делаем вкусные блюда. Удивительный салат из капусты и свеклы.
Зима уже близко и время вкусный и полезных заготовок. Чтобы в холодную зиму наслаждаться удивительными блюдами, советуем вам приготовить полезный салат из капусты и свеклы.
Благодаря такому салату вы получите массу витаминов. Готовить салат на зиму просто и быстро.
Советуем выделить немного времени, чтобы ваши близкие остались довольны и наслаждались блюдами зимой.
Салат на зиму - быстрый рецепт
Вам понадобится:
- Капуста - 2 вилка
- Свекла - 1,2 кг
- Лук репчатый - 150 гр
- Уксус - 70 мл
- Вода - 300 мл
- Соль - 1 столовая ложка
- Сахар - 2 столовые ложки
Свеклу помыть, отрезать хвостики и отварить до готовности.
Остудить свеклу и натереть на крупной терке или кухонным комбайном.
Капусту в это время помыть, убрать верхние листочки и мелко нашинковать. Почистить лук и порезать кольцами. Можно использовать фиолетовый салатный лук.
Соединить ингредиенты на зимний салат в большой миске или кастрюле, влить уксус и перемешать.
В кастрюлю налить воду, добавить сахар и соль. Довести маринад до кипения и дать ему остыть.
Заливаем салат рассолом, накрываем пищевой пленкой и даем отстояться 5-6 часов.
В чистые банки сложить салат, накрыть крышками и простерилизовать 20 минут.
Закатать зимний салат и хранить в прохладном месте.
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