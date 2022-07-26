Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецепт

Пирог из лаваша рецепт / ua.depositphotos.com

Готовиммя встречать гостей с вкусным закусочным пирогом. Удивительный рецепт, который восхитит любых гостей.

Хозяйке нужно всего 15 минут личного времени и нужные продукты.

Пирог из лаваша выходит нежнейшим и очень хрустящим. Если в нашем рецепте не сильно подходят ингредиенты, можете заменить на ваши любимые продукты.

Лаваш стоит брать не сильно тонкий, для шашлыков не подходит.

Закусочный пирог из лаваша - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 3 листа

Филе куриное - 200 гр

Кукуруза - 150 гр

Сыр твердый - 120 гр

Сыр Пармезан - 50 гр

Томатный соус

Куриное филе предварительно отварить в подсоленной воде, остудить и порезать.

В сковороде на оливковом масле обжарить кубики курицы и кукурузу, далее добавить 2 столовые ложки томатного соуса.

В чистую форму для пирога выкладываем один лист лаваша, далее посыпаем тертым сыром и 1/2 начинки.

Второй слой лаваша смазать томатным соусом.

Далее выложить вторую часть начинки на лаваш и покрываем последним листом.

Пирог из лаваша посыпаем тертым твердым сыром и Пармезаном.

Духовку разогреваем до 200 градусов, если хотите иметь хрустящую корочку, или до 180 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился и пирог имел более мягкий и нежный вид.

Выпекать пирог из лаваша 15-17 минут.

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