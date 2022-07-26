Самый вкусный закусочный пирог за 15 минут: удивительно простой рецепт

Изумительный пирог из лаваша на скорую руку.
Готовиммя встречать гостей с вкусным закусочным пирогом. Удивительный рецепт, который восхитит любых гостей.
Хозяйке нужно всего 15 минут личного времени и нужные продукты.
Пирог из лаваша выходит нежнейшим и очень хрустящим. Если в нашем рецепте не сильно подходят ингредиенты, можете заменить на ваши любимые продукты.
Лаваш стоит брать не сильно тонкий, для шашлыков не подходит.
Закусочный пирог из лаваша - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 3 листа
- Филе куриное - 200 гр
- Кукуруза - 150 гр
- Сыр твердый - 120 гр
- Сыр Пармезан - 50 гр
- Томатный соус
Куриное филе предварительно отварить в подсоленной воде, остудить и порезать.
В сковороде на оливковом масле обжарить кубики курицы и кукурузу, далее добавить 2 столовые ложки томатного соуса.
В чистую форму для пирога выкладываем один лист лаваша, далее посыпаем тертым сыром и 1/2 начинки.
Второй слой лаваша смазать томатным соусом.
Далее выложить вторую часть начинки на лаваш и покрываем последним листом.
Пирог из лаваша посыпаем тертым твердым сыром и Пармезаном.
Духовку разогреваем до 200 градусов, если хотите иметь хрустящую корочку, или до 180 градусов, чтобы сыр хорошо расплавился и пирог имел более мягкий и нежный вид.
Выпекать пирог из лаваша 15-17 минут.
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