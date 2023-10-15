УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Рецепты

Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

Лидия Неплях
15 октября 2023, 09:49 обновлено 15 октября, 09:49
Куриные рулетики в духовке хоть и классика, однако все ее просто обожают.
Время приготоления Время приготовления: 60 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная

Куриные рулетики - это аппетитное блюдо, которое обожают как дети, так и взрослые. Их нежный вкус делают их прекрасным выбором для разнообразных мероприятий, будь то семейный обед, вечеринка или же праздничный ужин.

Рулетики из куриного филе - рецепт

Ингредиенты

Мясо:

  • крупное куриное филе - 2 шт.
  • приправа к мясу
  • копченая паприка
  • сушеный чеснок
  • соль, перец

Сырная начинка:

видео дня
  • сливочный сыр - 300 г
  • твердый сыр - 100 г
  • итальянские и прованские травы
  • соль, перец по вкусу

Соус:

  • 1 ст. л. майонеза
  • пол 1 ст. л. соевого соуса
  • итальянские и прованские травы

Сырная корочка:

  • 50 г твердого сыра

Приготовление

Начнем с мяса. Хорошо зачищаем его и отделяем малое филе от большого. Разделяем каждую большую часть на две равные части. У нас получается 4 больших куска и 2 малых, которые будут служить подстраховкой для менее удачных основных кусочков.

Сначала раскатываем пленку, присыпаем ее специями, далее обмакиваем в них мясо, прикрываем сверху той же пленкой. Каждый большой кусочек хорошо отбиваем между слоями пищевой пленки. Делайте это гладкой стороной молотка, чтобы не повредить мясо. Там, где основные кусочки поменьше - пристыковываем малое филе, отбиваем вместе с ним. Готовые отбитые 4 куска мяса в пленке отставляем в сторону.

Переходим к начинке. В отдельной миске объединяем сливочный сыр, натертый твердый сыр и специи, мешаем до однородной консистенции.

Также подготовим майонезную "мазанку". В отдельной емкости смешиваем до однородности майонез, соевый соус и специи. Также отставляем в сторону.

Переходим к сборке рулетиков. На край отбитого куска мяса выкладываем сырную начинку (примерно 1,5 ст. л), заворачиваем в рулетик, хорошо прикрывая начинку мясом (хорошо сжать и выровнять поможет и пищевая пленка - готовый рулетик выкладываем на ее край, заворачиваем и скручиваем как конфету, хорошо сжимая). Так формируем 4 рулетика, оставляем их в пленке пока подготавливаем форму для запекания.

Берем небольшой противень с бортиками, смазываем его маслом. Далее выкладываем наши рулетики. Смазываем их майонезной "мазанкой" со всех сторон. Ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на ~33 минуты на среднюю решетку. Затем вынимаем из духовки, присыпаем натертым твердым сыром и ставим на высшую решетку в духовке. Печься должно еще ~15 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Смотрите, как приготовить куриные рулетики с сыром:

@khrystyna_sklepkovych ❗️РЕЦЕПТ "дуууже сирні курячі рулетики"❗️ Мʼясо: ☑️велике куряче філе 2 шт.; ☑️приправа до мʼяса від "IRIS" + копчена паприка + сушений часник + сіль, перець = за смаком. Сирна начинка: ☑️вершковий сир (у мене філадельфія) 300г.; ☑️твердий сир 100г.; ☑️італійські та прованські трави від "IRIS" + сіль, перець за смаком. Майонезна "мазанка": ☑️ 1 ст.л.майонезу; ☑️ пів 1 ст.л.соєвого соусу; ☑️ італійські та прованські трави від "IRIS". Сирна скоринка: ☑️50г. твердого сиру. Почнемо з мʼяса, добре зачищаємо його + відділяємо мале філе від великого. Розділяємо кожну велику філейку на дві рівні частини. У нас виходить 4 великі шматки та 2 "малих філе". 2 "малих філе" слугуватимуть підстраховкою для менш вдалих основних кусочків. Спершу розтеляємо плівку, присипаємо її спеціями, далі обмакуємо у них мʼясо, ну і прикриваємо зверху тією ж плівкою. Отож кожен великий шматочок добре відбиваємо між слоями харчової плівки + гладкою стороною "молоточка", щоб не пошкодити мʼясо. Де основні кусочки менші — пристиковуємо мале філе, відбиваємо разом з ним, воно все гарно обʼєднується і тримається купи. Готові відбиті 4 шмати мʼяса у плівці відставляємо у сторону. Переходимо до начинки. В окремій мисці обʼєднуємо вершковий сир, натертий твердий сир та спеції до однорідної консистеції. Пробуйте на смак, щоб скоригувати солоність страви. Також підготуємо майонезну "мазанку". В окремій ємності обʼєднуємо до однорідності майонез, соєвий та спеції. Також відставляємо у сторону. Переходимо до зборки рулетиків. На край відбитого шмату мʼяса викладаємо сирну начинку (приблизно 1,5 ст.л.), завертаємо рулетик, добре прикриваючи начинку мʼясом (добре стиснути і вирівняти допоможе та сама харчова плівка — готовий рулетик викладаємо на її край, завертаємо та скручуємо як цукерку, добре стискаючи). Так формуємо 4 рулетики, залишаємо їх у плівці поки підготовлюємо форму для запікання. Беремо невеличке деко з бортиками, змащуємо його трішки олією. Далі викладаємо наші рулетики. Змащуємо їх майонезною "мазанкою" з усіх боків. Ставимо випікатись у розігріту до 200 градусів духовку на ~33хв. на середній рівень. Потім виймаємо з духовки, присипаємо натертим твердим сиром та ставимо на вищий рівень духовки пектись ще ~15хв., щоб утворилась румʼяна скоринка. Виймаємо з духовки і куштуємо, СМАЧНОГО! #рулет#рулетик#рулетмясний#курячийрулет#курячийшніцель#куркапоєврейські#куркапоазійськи#сирнийрулет#курказсиром#котлета#котлетапокиївськи#котлетапокиївські#рецепт#українськийрецепт#рецепткотлет#рецепткотлеток#українськастрава#україна#львів#рецептукраїнською#рецептиукраїнською#рецептиукраїна#секрет#секретиприготування#мяснийрулет#покроковийрецепт♬ After Hours - The Weeknd

Больше рецептов:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
курица рецепты
Реклама

Главное за день

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:41 Мир
Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушения

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушения

09:29 Украина
Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:55 Мир
Все главные новости

Последние новости

09:49

Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

09:42

Церковный праздник 16 октября: что нельзя делать на Лонгина Сотника

09:41

Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну и назвал условие – СМИ

09:29

Оккупанты ночью трижды атаковали ракетами С-300 окрестности Запорожья: есть разрушенияФото

09:18

Для Израиля компромиссных вариантов нетмнение

Если Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - ЗильберЕсли Иран вступит в войну в Израиле, США получат шанс покончить с РФ - Зильбер
08:55

Россия столкнулась с проблемами в наступлении на Авдеевку: в ISW раскрыли причины

08:53

Гороскоп на завтра 16 октября 2023: Девы - оденьте желтое, Раки - проявите себя

08:28

В РФ была громкая ночь: оккупанты объяснили взрывы "сбиванием 27 беспилотников"

07:40

Россия пытается заморозить войну, Украина хочет лишить РФ инструментов агрессии – ОП

Реклама
06:55

Нужно найти мышь в библиотеке за 12 секунд: необычайная загадка для гениев

06:35

Можно ли поздравлять с "наступаючим святом": Авраменко указал на серьезную ошибкуВидео

05:00

Как очистить сковороду от нагара за 15 минут: простой и очень эффективный способ

03:30

Война в Израиле может затянуться: израильский журналист назвал причинуВидео

02:30

Как засолить сало по-закарпатски: секретная добавка гарантирует 100%-й результат

01:29

ХАМАС устроил Бучу в Израиле: эксперт объяснил, причем тут "вагнеровцы"Видео

00:09

Только 1% людей может обнаружить скрытую змею в головоломке: проверь себя

14 октября, суббота
23:49

У оккупантов бешеные потери под Авдеевкой: РФ за 4 суток потеряла 3 тысячи россиян

23:06

Израиль отказался эвакуировать украинцев из Сектора Газа за 2 часа до начала - Лубинец

23:05

Александр Усик станет отцом в четвертый раз: фото попало в сеть

22:25

Меладзе погулял на свадьбе дочери в Грузии

Реклама
22:23

Праздновал свои 25: на фронте погиб самый молодой командир подразделения

21:59

В сети показали видео, снятое за два месяца до смерти Нины МатвиенкоВидео

21:49

Армия Украины получит новые вооружения, Россию ждет мощный контрудар – Зеленский

21:40

Звезда "Сватов" показала фантастическую физическую форму

21:31

РФ перешла в обновленное наступление: в США рассказали важные подробности

21:00

Скоро пойдет в наступление: ЦАХАЛ завершает подготовку к атаке на ХАМАС

20:41

Херсонщину и ряд регионов зимой ждут проблемы со светом и отоплением – Минэнерго

19:58

У спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль – CNN

19:42

Строгое правило Рейгана, которое следует вспомнитьмнение

19:14

Оккупанты стянули резервы и пошли на штурм: названа самая "горячая точка" фронта

18:59

Израиль стянул военную технику на границу с Сектором Газа: к чему готовится ЦАХАЛВидео

18:54

Ворвется сильный ветер и ударят дожди: в Украине ухудшится погода

18:14

РФ "стирает" Авдеевку: Москва установила новый дедлайн для "взятия" Донетчины

18:13

В ВМС назвали потери ЧФ в результате удара по кораблям РФ у берегов Севастополя

17:58

Украина - Северная Македония 2:0: украинцы в зрелищном матче обыграли соперников

17:50

Израиль объявил о ликвидации одного из главарей ХАМАС, который руководил нападением

17:32

Куча техники в одном месте: партизаны "спалили" огромную стоянку россиян в Крыму

17:00

"Террористический альянс": Подоляк назвал "ось зла", которую финансирует Россия

16:59

В Кремле назвали преемника Путина: Патрушев готов перехватить власть — Newsweek

16:32

"Украина столкнется с тяжелым периодом этой осенью": Кулеба назвал 5 причин

Реклама
16:31

Певица Alyosha меняет сценическое имя

16:21

Что нельзя покупать 16 октября, чтобы не потратить деньги зря: приметы дня

16:04

Кого из студентов могут мобилизовать: в Минобразования объяснили ситуацию

15:57

Атака быстроходных морских дронов: новые детали удара по кораблю РФ у Севастополя

15:26

Церковный праздник 15 октября: что нельзя делать на преподобного Евтимия Нового

15:17

Страх потери флота и блокада экспорта Украины: в Британии узнали о планах России

15:12

Дочь Заворотнюк рекламирует бутик, который шьет шубы из убитых животных

14:56

Детей Олега Скрипки жестко травили в школе: певец удивил причиной

14:41

Мощный удар Сил обороны на юге: ВСУ "покрошили" сотни россиян вместе с техникой

14:38

Путин может заморозить войну, но Украина и Запад этого не допустят – Столтенберг

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять