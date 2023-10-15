Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

Куриные рулетики в духовке хоть и классика, однако все ее просто обожают.

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Куриные рулетики - это аппетитное блюдо, которое обожают как дети, так и взрослые. Их нежный вкус делают их прекрасным выбором для разнообразных мероприятий, будь то семейный обед, вечеринка или же праздничный ужин.

Рулетики из куриного филе - рецепт

Ингредиенты

Мясо:

крупное куриное филе - 2 шт.

приправа к мясу

копченая паприка

сушеный чеснок

соль, перец

Сырная начинка:

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сливочный сыр - 300 г

твердый сыр - 100 г

итальянские и прованские травы

соль, перец по вкусу

Соус:

1 ст. л. майонеза

пол 1 ст. л. соевого соуса

итальянские и прованские травы

Сырная корочка:

50 г твердого сыра

Приготовление

Начнем с мяса. Хорошо зачищаем его и отделяем малое филе от большого. Разделяем каждую большую часть на две равные части. У нас получается 4 больших куска и 2 малых, которые будут служить подстраховкой для менее удачных основных кусочков.

Сначала раскатываем пленку, присыпаем ее специями, далее обмакиваем в них мясо, прикрываем сверху той же пленкой. Каждый большой кусочек хорошо отбиваем между слоями пищевой пленки. Делайте это гладкой стороной молотка, чтобы не повредить мясо. Там, где основные кусочки поменьше - пристыковываем малое филе, отбиваем вместе с ним. Готовые отбитые 4 куска мяса в пленке отставляем в сторону.

Переходим к начинке. В отдельной миске объединяем сливочный сыр, натертый твердый сыр и специи, мешаем до однородной консистенции.

Также подготовим майонезную "мазанку". В отдельной емкости смешиваем до однородности майонез, соевый соус и специи. Также отставляем в сторону.

Переходим к сборке рулетиков. На край отбитого куска мяса выкладываем сырную начинку (примерно 1,5 ст. л), заворачиваем в рулетик, хорошо прикрывая начинку мясом (хорошо сжать и выровнять поможет и пищевая пленка - готовый рулетик выкладываем на ее край, заворачиваем и скручиваем как конфету, хорошо сжимая). Так формируем 4 рулетика, оставляем их в пленке пока подготавливаем форму для запекания.

Берем небольшой противень с бортиками, смазываем его маслом. Далее выкладываем наши рулетики. Смазываем их майонезной "мазанкой" со всех сторон. Ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на ~33 минуты на среднюю решетку. Затем вынимаем из духовки, присыпаем натертым твердым сыром и ставим на высшую решетку в духовке. Печься должно еще ~15 минут, чтобы образовалась румяная корочка.

Смотрите, как приготовить куриные рулетики с сыром:

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