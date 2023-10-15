Гости будут умолять дать этот рецепт: готовим куриные рулетики с сыром, пошаговое приготовление

Куриные рулетики - это аппетитное блюдо, которое обожают как дети, так и взрослые. Их нежный вкус делают их прекрасным выбором для разнообразных мероприятий, будь то семейный обед, вечеринка или же праздничный ужин.
Рулетики из куриного филе - рецепт
Ингредиенты
Мясо:
- крупное куриное филе - 2 шт.
- приправа к мясу
- копченая паприка
- сушеный чеснок
- соль, перец
Сырная начинка:
- сливочный сыр - 300 г
- твердый сыр - 100 г
- итальянские и прованские травы
- соль, перец по вкусу
Соус:
- 1 ст. л. майонеза
- пол 1 ст. л. соевого соуса
- итальянские и прованские травы
Сырная корочка:
- 50 г твердого сыра
Приготовление
Начнем с мяса. Хорошо зачищаем его и отделяем малое филе от большого. Разделяем каждую большую часть на две равные части. У нас получается 4 больших куска и 2 малых, которые будут служить подстраховкой для менее удачных основных кусочков.
Сначала раскатываем пленку, присыпаем ее специями, далее обмакиваем в них мясо, прикрываем сверху той же пленкой. Каждый большой кусочек хорошо отбиваем между слоями пищевой пленки. Делайте это гладкой стороной молотка, чтобы не повредить мясо. Там, где основные кусочки поменьше - пристыковываем малое филе, отбиваем вместе с ним. Готовые отбитые 4 куска мяса в пленке отставляем в сторону.
Переходим к начинке. В отдельной миске объединяем сливочный сыр, натертый твердый сыр и специи, мешаем до однородной консистенции.
Также подготовим майонезную "мазанку". В отдельной емкости смешиваем до однородности майонез, соевый соус и специи. Также отставляем в сторону.
Переходим к сборке рулетиков. На край отбитого куска мяса выкладываем сырную начинку (примерно 1,5 ст. л), заворачиваем в рулетик, хорошо прикрывая начинку мясом (хорошо сжать и выровнять поможет и пищевая пленка - готовый рулетик выкладываем на ее край, заворачиваем и скручиваем как конфету, хорошо сжимая). Так формируем 4 рулетика, оставляем их в пленке пока подготавливаем форму для запекания.
Берем небольшой противень с бортиками, смазываем его маслом. Далее выкладываем наши рулетики. Смазываем их майонезной "мазанкой" со всех сторон. Ставим выпекаться в разогретую до 200 градусов духовку на ~33 минуты на среднюю решетку. Затем вынимаем из духовки, присыпаем натертым твердым сыром и ставим на высшую решетку в духовке. Печься должно еще ~15 минут, чтобы образовалась румяная корочка.
Смотрите, как приготовить куриные рулетики с сыром:
@khrystyna_sklepkovych ❗️РЕЦЕПТ "дуууже сирні курячі рулетики"❗️ Мʼясо: ☑️велике куряче філе 2 шт.; ☑️приправа до мʼяса від "IRIS" + копчена паприка + сушений часник + сіль, перець = за смаком. Сирна начинка: ☑️вершковий сир (у мене філадельфія) 300г.; ☑️твердий сир 100г.; ☑️італійські та прованські трави від "IRIS" + сіль, перець за смаком. Майонезна "мазанка": ☑️ 1 ст.л.майонезу; ☑️ пів 1 ст.л.соєвого соусу; ☑️ італійські та прованські трави від "IRIS". Сирна скоринка: ☑️50г. твердого сиру. Почнемо з мʼяса, добре зачищаємо його + відділяємо мале філе від великого. Розділяємо кожну велику філейку на дві рівні частини. У нас виходить 4 великі шматки та 2 "малих філе". 2 "малих філе" слугуватимуть підстраховкою для менш вдалих основних кусочків. Спершу розтеляємо плівку, присипаємо її спеціями, далі обмакуємо у них мʼясо, ну і прикриваємо зверху тією ж плівкою. Отож кожен великий шматочок добре відбиваємо між слоями харчової плівки + гладкою стороною "молоточка", щоб не пошкодити мʼясо. Де основні кусочки менші — пристиковуємо мале філе, відбиваємо разом з ним, воно все гарно обʼєднується і тримається купи. Готові відбиті 4 шмати мʼяса у плівці відставляємо у сторону. Переходимо до начинки. В окремій мисці обʼєднуємо вершковий сир, натертий твердий сир та спеції до однорідної консистеції. Пробуйте на смак, щоб скоригувати солоність страви. Також підготуємо майонезну "мазанку". В окремій ємності обʼєднуємо до однорідності майонез, соєвий та спеції. Також відставляємо у сторону. Переходимо до зборки рулетиків. На край відбитого шмату мʼяса викладаємо сирну начинку (приблизно 1,5 ст.л.), завертаємо рулетик, добре прикриваючи начинку мʼясом (добре стиснути і вирівняти допоможе та сама харчова плівка — готовий рулетик викладаємо на її край, завертаємо та скручуємо як цукерку, добре стискаючи). Так формуємо 4 рулетики, залишаємо їх у плівці поки підготовлюємо форму для запікання. Беремо невеличке деко з бортиками, змащуємо його трішки олією. Далі викладаємо наші рулетики. Змащуємо їх майонезною "мазанкою" з усіх боків. Ставимо випікатись у розігріту до 200 градусів духовку на ~33хв. на середній рівень. Потім виймаємо з духовки, присипаємо натертим твердим сиром та ставимо на вищий рівень духовки пектись ще ~15хв., щоб утворилась румʼяна скоринка. Виймаємо з духовки і куштуємо, СМАЧНОГО! #рулет#рулетик#рулетмясний#курячийрулет#курячийшніцель#куркапоєврейські#куркапоазійськи#сирнийрулет#курказсиром#котлета#котлетапокиївськи#котлетапокиївські#рецепт#українськийрецепт#рецепткотлет#рецепткотлеток#українськастрава#україна#львів#рецептукраїнською#рецептиукраїнською#рецептиукраїна#секрет#секретиприготування#мяснийрулет#покроковийрецепт♬ After Hours - The Weeknd
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