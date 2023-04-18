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Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецепт

Мария Тупик
18 апреля 2023, 13:58 обновлено 18 апреля, 13:58
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Рецепт самых вкусных и сочных котлет с секретным добавлением 1 ингредиента в фарш. Курные котлеты со сливками уплетут за 2 минуты.
Время приготоления Время приготовления: 35 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 20 минут
Порции Порции 12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Сочные котлеты рецепт
Сочные котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

Сочные, вкусные и бесподобные котлеты можно приготовить всего в 2 счета. Невероятно нежные и хрустящие котлеты понравятся всей вашей семье.

Чтобы котлеты было нежными, добавляем в фарш сливки, а если хотите придать хрустящую корочку котлеткам, тогда стоит добавить 50 мл газированной воды.

От таких котлет точно никто не откажется.

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Сочные и хрустящие котлеты - рецепт

Вам понадобится:

  • Филе куриное - 600 гр
  • Сливки 20% - 150 мл
  • Газированная вода - 50 мл
  • Лук - 3 шт
  • Сливочное масло
  • Соль, специи - по вкусу
  • Панировочные сухари - по вкусу

Лук почистить, порезать и обжарить на сливочном масле.

В сливках вымочить 3 кусочка хлеба.

Из куриного филе сделать фарш, добавить лук и хлеб.

Перемешиваем руками фарш на сочные котлеты.

Газированную воду добавить в фарш, предварительно смешав ее с солью и специями.

Секрет приготовления вкусных котлет: фарш на котлеты обязательно убираем в холодильник на 20 минут.

Панировочные сухари высыпать в блюдо.

Смочить руки холодной водой и сделать овальную котлету.

Самые вкусные котлеты рецепт
Самые вкусные котлеты рецепт / ua.depositphotos.com

Обвалять котлеты в сухарях и обжарить с каждой стороны по 2 минуты.

Разогреть духовку до 180 градусов, чтобы сделать котлеты сочными.

На большой противень застелить пергамент, переложить котлеты.

Запекать не больше 10 минут.

Котлеты по такому рецепту получаются невероятно сочными и хрустящими.

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