Сочные котлеты, от которых вся семья ахнет: всего 50 мл секретной воды добавьте в фарш - рецепт

Сочные, вкусные и бесподобные котлеты можно приготовить всего в 2 счета. Невероятно нежные и хрустящие котлеты понравятся всей вашей семье.
Чтобы котлеты было нежными, добавляем в фарш сливки, а если хотите придать хрустящую корочку котлеткам, тогда стоит добавить 50 мл газированной воды.
От таких котлет точно никто не откажется.
Сочные и хрустящие котлеты - рецепт
Вам понадобится:
- Филе куриное - 600 гр
- Сливки 20% - 150 мл
- Газированная вода - 50 мл
- Лук - 3 шт
- Сливочное масло
- Соль, специи - по вкусу
- Панировочные сухари - по вкусу
Лук почистить, порезать и обжарить на сливочном масле.
В сливках вымочить 3 кусочка хлеба.
Из куриного филе сделать фарш, добавить лук и хлеб.
Перемешиваем руками фарш на сочные котлеты.
Газированную воду добавить в фарш, предварительно смешав ее с солью и специями.
Секрет приготовления вкусных котлет: фарш на котлеты обязательно убираем в холодильник на 20 минут.
Панировочные сухари высыпать в блюдо.
Смочить руки холодной водой и сделать овальную котлету.
Обвалять котлеты в сухарях и обжарить с каждой стороны по 2 минуты.
Разогреть духовку до 180 градусов, чтобы сделать котлеты сочными.
На большой противень застелить пергамент, переложить котлеты.
Запекать не больше 10 минут.
Котлеты по такому рецепту получаются невероятно сочными и хрустящими.
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