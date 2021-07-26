Три рецепта идеального салата, которые можно есть вечером

Такие салаты смело можно есть вечером без вреда для желудка и фигуры.
Диетологи и эксперты по питанию утверждают, что перед сном или после 18:00 не стоит кушать, однако простой и легкий перекус вполне допустим.
Если вы решили таки поесть за 3 часа до сна, лучшим вариантом легкого ужина будет – салат.
Такие салаты можно смело есть вечером без вреда для желудка и фигуры.
Салат с авокадо и креветками - рецепт
Вам понадобится:
- авокадо – 1 шт.
- креветки – 150 г
- листья салата – 70 г
- помидоры черри – 5-7 шт.
- лимон – 1 шт.
- лук – 1/2 шт. – по желанию
- оливковое масло – 2 ст. л. или натуральный йогурт – 100 мл
- соль, перец – по вкусу
Отварите и почистите креветки. Нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр.
Выложите в тарелку листья салата, креветки, помидоры, измельченный лук, поперчите, посолите, добавьте сок 1 лимона, заправьте йогуртом или маслом, перемешайте.
Сверху выложите нарезаный слайсами авокадо.
Салат с орехами и рукколой
Вам понадобится:
- разные салаты – руккола,
- латук – 400 г
- грецкие орехи – 150 г
- лук – 1 шт.
- гранат – 1 шт.
- лимонный сок – 2 ст. л.
- оливковое масло – 4 ст. л.
- горчица – 1 ч. л.
- соль, перец – по вкусу
Помойте рукколу, лучше на 30-50 минут замочите в холодной воде. Измельчите орехи, гранат разделите, лук измельчите.
Смешайте масло, соль, перец, горчицу и лимонный сок. Выложите в тарелку листья салата, рукколу, орехи, полейте заправкой и добавьте зерна граната, пишет food.oboz.
Свекла с сыром и шпинатом
Вам понадобится:
- свекла – 1 шт.
- сыр Фета – 100 г
- шпинат – 100 г
- горчица – 1 ч. л.
- орешки – 50 г
- оливковое масло – 2 ст. л
- соль, перец – по вкусу
Отварите свеклу, нарежьте большими кусками. Смешайте горчицу, масло, соль, перец.
Помойте шпинат, выложите в большую миску, добавьте свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.
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