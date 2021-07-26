Три рецепта идеального салата, которые можно есть вечером

Самый вкусный рецепт салата из авокадо / pixabay

Диетологи и эксперты по питанию утверждают, что перед сном или после 18:00 не стоит кушать, однако простой и легкий перекус вполне допустим.

Если вы решили таки поесть за 3 часа до сна, лучшим вариантом легкого ужина будет – салат.

Такие салаты можно смело есть вечером без вреда для желудка и фигуры.

Салат с авокадо и креветками - рецепт

Вам понадобится:

авокадо – 1 шт.

креветки – 150 г

листья салата – 70 г

помидоры черри – 5-7 шт.

лимон – 1 шт.

лук – 1/2 шт. – по желанию

оливковое масло – 2 ст. л. или натуральный йогурт – 100 мл

соль, перец – по вкусу

Отварите и почистите креветки. Нарежьте помидоры, натрите на крупной терке сыр.

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Выложите в тарелку листья салата, креветки, помидоры, измельченный лук, поперчите, посолите, добавьте сок 1 лимона, заправьте йогуртом или маслом, перемешайте.

Сверху выложите нарезаный слайсами авокадо.

Салат с орехами и рукколой

Вам понадобится:

разные салаты – руккола,

латук – 400 г

грецкие орехи – 150 г

лук – 1 шт.

гранат – 1 шт.

лимонный сок – 2 ст. л.

оливковое масло – 4 ст. л.

горчица – 1 ч. л.

соль, перец – по вкусу

Помойте рукколу, лучше на 30-50 минут замочите в холодной воде. Измельчите орехи, гранат разделите, лук измельчите.

Смешайте масло, соль, перец, горчицу и лимонный сок. Выложите в тарелку листья салата, рукколу, орехи, полейте заправкой и добавьте зерна граната, пишет food.oboz.

Свекла с сыром и шпинатом

Вам понадобится:

свекла – 1 шт.

сыр Фета – 100 г

шпинат – 100 г

горчица – 1 ч. л.

орешки – 50 г

оливковое масло – 2 ст. л

соль, перец – по вкусу

Отварите свеклу, нарежьте большими кусками. Смешайте горчицу, масло, соль, перец.

Помойте шпинат, выложите в большую миску, добавьте свеклу, сыр, полейте заправкой и присыпьте орешками.

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