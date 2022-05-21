Удивительно вкусные мини-бутерброды с хрустящей корочкой: простой рецепт

Невероятно вкусная закуска на скорую руку за несколько минут в виде горячих бутербродов.
Готовим вкусную и очень удобную закуску. Все хозяйки любят удивлять гостей разнообразным столом.
Эти мини-бутерброды точно прийдутся по душе. Нежная начинка с хрустящей корочкой превосходно сочетаются с первыми и вторыми блюдами.
Еще такие бутерброды называют мини-пицца, потому что их очень любят детки.
Рецепт бутербродов на скорую руку
Вам понадобится:
- Мука - 400 гр
- Дрожжи - 1 пакетик
- Теплая вода - 300 мл
- Сливочное масло - 50 гр
- Теплое молоко - 100 мл
- Сахар - 1,5 ч.л
- Соль - 0,5 ч.л.
- Кетчуп детский
- Сыр - сулугуни, моцарелла
- Детские сосиски
- Маринованные огурцы
В чистой и глубокой миске соединить воду, молоко, сахар и дрожжи. Хорошо перемешать и накрыть пищевой пленкой на 5 минут.
Сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры.
Добавляем к воде с молоком сливочное масло, далее просеянную муку и соль.
Вымешивать тесто на мини-пиццу примерно 10 минут, оно должно приставать к рукам.
Руки смазать растительным маслом, выкладываем на ровную поверхность тесто, и замешиваем еще 2 минуты.
Скатать в шарик, переложить в миску тесто, накрыть пищевой пленкой и убрать тесто в теплое место на 30 минут.
Пока тесто отдыхает готовим начинку.
Порезать детские сосиски на небольшие кружочки, огурцы можно потереть на крупной терке.
Сыр сулугуни и моцареллу натереть на мелкой терке.
Готовое тесто разделить на 10 частей и сформировать мини-шарики.
Каждый шарик раскатать, смазать кетчупом или соусом, переложить сосиски, огурцы, посыпать сыром.
Разогреть духовку на 180 градусов, застелить противень пергаментной бумагой, переложить мини-бутерброды.
Отправляем выпекаться на 18-20 минут. После приготовления мини-бутербродов посыпать зеленью и подавать горячими.
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