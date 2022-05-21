Удивительно вкусные мини-бутерброды с хрустящей корочкой: простой рецепт

те Рецепт пиццы и бутербродов / ua.depositphotos.com

Готовим вкусную и очень удобную закуску. Все хозяйки любят удивлять гостей разнообразным столом.

Эти мини-бутерброды точно прийдутся по душе. Нежная начинка с хрустящей корочкой превосходно сочетаются с первыми и вторыми блюдами.

Еще такие бутерброды называют мини-пицца, потому что их очень любят детки.

Рецепт бутербродов на скорую руку

Вам понадобится:

Мука - 400 гр

Дрожжи - 1 пакетик

Теплая вода - 300 мл

Сливочное масло - 50 гр

Теплое молоко - 100 мл

Сахар - 1,5 ч.л

Соль - 0,5 ч.л.

Кетчуп детский

Сыр - сулугуни, моцарелла

Детские сосиски

Маринованные огурцы

В чистой и глубокой миске соединить воду, молоко, сахар и дрожжи. Хорошо перемешать и накрыть пищевой пленкой на 5 минут.

Сливочное масло обязательно должно быть комнатной температуры.

Добавляем к воде с молоком сливочное масло, далее просеянную муку и соль.

Вымешивать тесто на мини-пиццу примерно 10 минут, оно должно приставать к рукам.

Руки смазать растительным маслом, выкладываем на ровную поверхность тесто, и замешиваем еще 2 минуты.

Скатать в шарик, переложить в миску тесто, накрыть пищевой пленкой и убрать тесто в теплое место на 30 минут.

Пока тесто отдыхает готовим начинку.

Порезать детские сосиски на небольшие кружочки, огурцы можно потереть на крупной терке.

Сыр сулугуни и моцареллу натереть на мелкой терке.

Готовое тесто разделить на 10 частей и сформировать мини-шарики.

Каждый шарик раскатать, смазать кетчупом или соусом, переложить сосиски, огурцы, посыпать сыром.

Разогреть духовку на 180 градусов, застелить противень пергаментной бумагой, переложить мини-бутерброды.

Отправляем выпекаться на 18-20 минут. После приготовления мини-бутербродов посыпать зеленью и подавать горячими.

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