Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минут

На Новый год 2022 можно приготовить идеальную закуску за пару минут.
У вас мало времени на подготовку новогоднего стола, тогда этот рецепт точно подойдет вам. Чтобы задобрить Тигра, на столе должны быть обязательно мясные блюда.
Эта вкуснейшая закуска в хрустящих булочках, мясом и картошкой отлично подойдет на Новый год 2022.
Начинка может быть любой, главное выбирать мягкие булочки, тогда при приготовлении они будут хрустящими.
Закуска на Новый год 2022 - рецепт
Вам понадобится:
- Мясо - телятина или говядина 500 грамм
- Сладкий перец - 2 штуки
- Картошка - 7 штуки
- Соленые огурцы - среднего размера 5 штук
- Булочки для гамбургеров - 7 штук
- Сыр твердый - 120 грамм
- Соус - по вкусу
Мясо моем, нарезаем небольшими кусочками или слайсами и обжариваем предварительно на оливковом масле. Картошку предварительно отварить, почистить и порезать кубиками.
Огурцы и перец нарезаем кубиками, сыр натираем на крупной терке.
Смешиваем все наши ингредиенты, можно добавить домашний майонез, соус песто или кетчуп детский.
По вкусу добавляем зелень или руколлу.
Булочки разрезаем пополам и достаем мякиш. В серединку каждой булочки отправляем нашу начинку и обильно посыпаем сыром.
Можно для вкуса взять еще сыр пармезан. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем 5 минут, за это время булочка станет хрустящей, а закуска удивит ваших гостей.
Можно украсить веточками укропа и подавать к столу.
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