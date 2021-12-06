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Вкуснейшая закуска с хрустящей булочкой: готовить всего 10 минут

6 декабря 2021, 13:45

На Новый год 2022 можно приготовить идеальную закуску за пару минут.

закуска
Вкуснейшая закуска на Новый год 2022 рецепт / ua.depositphotos.com

У вас мало времени на подготовку новогоднего стола, тогда этот рецепт точно подойдет вам. Чтобы задобрить Тигра, на столе должны быть обязательно мясные блюда.

Эта вкуснейшая закуска в хрустящих булочках, мясом и картошкой отлично подойдет на Новый год 2022.

Начинка может быть любой, главное выбирать мягкие булочки, тогда при приготовлении они будут хрустящими.

Закуска на Новый год 2022 - рецепт

Вам понадобится:

  • Мясо - телятина или говядина 500 грамм
  • Сладкий перец - 2 штуки
  • Картошка - 7 штуки
  • Соленые огурцы - среднего размера 5 штук
  • Булочки для гамбургеров - 7 штук
  • Сыр твердый - 120 грамм
  • Соус - по вкусу

Мясо моем, нарезаем небольшими кусочками или слайсами и обжариваем предварительно на оливковом масле. Картошку предварительно отварить, почистить и порезать кубиками.

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Огурцы и перец нарезаем кубиками, сыр натираем на крупной терке.

Смешиваем все наши ингредиенты, можно добавить домашний майонез, соус песто или кетчуп детский.

По вкусу добавляем зелень или руколлу.

Булочки разрезаем пополам и достаем мякиш. В серединку каждой булочки отправляем нашу начинку и обильно посыпаем сыром.

Можно для вкуса взять еще сыр пармезан. Разогреваем духовку до 180 градусов и запекаем 5 минут, за это время булочка станет хрустящей, а закуска удивит ваших гостей.

Можно украсить веточками укропа и подавать к столу.

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