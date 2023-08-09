Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всех

Наслаждаемся вкуснейшим грузинским салатом из свежих овощей. Невероятное блюдо из баклажан с сочными помидорами понравится всем.
Удивительный рецепт летнего салата, который понравится каждому. Готовить так просто, что можно наслаждаться вкусным грузинским блюдом каждый день.
Грузинский салат - рецепт из баклажан
Вам понадобится:
- Баклажан - 2 шт
- Помидоры - 2 шт
- Чеснок - 2 зубчика
- Сметана - 150 гр
- Кинза, петрушка
- Соль
Баклажаны помыть, очистить шкурку и порезать небольшими кубиками.
Переложить баклажаны в тарелку, посолить и хорошо перемешать.
Добавить к баклажанам немного муки, перемешать.
Разогреть хорошо сковороду, влить оливковое масло и обжарить баклажаны до хрустящей корочки.
Помидоры помыть, порезать кубиками.
Смешать помидоры и баклажаны.
Кинзу и петрушку помыть, мелко порезать и добавить к салату.
Сметану смешать со щепоткой соли, добавить измельченный чеснок и перемешать.
Заправить грузинский салат сметанным соусом и хорошо перемешать.
Подавать салат охлажденным с гренками.
Грузинский салат можна посыпать грецкими орехами.
Смотрите видео, как готовить грузинский салат:
@alin_ka_n1811 Грузинський салат ? Баклажан 2 шт Томат 2 шт Часник 2-3 зубчики Сметана 20% 150грам Кинза і петрушка 30 грам Зверху поситпати грецьким горіхом , бо я забула ? #салат#смачнісалати#грузинскаякухня#готуємосмачно#готуємовдома#баклажан#синенькие#томати#alin_ka_n#food#foodblog♬ original sound - KPROS_music - KPROS_cars
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