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Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всех

Мария Тупик
9 августа 2023, 22:34 обновлено 9 августа, 22:38
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Простой и очень вкусный салат из баклажанов. Рецепт простейшего грузинского блюда.
Время приготоления Время приготовления: 15 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Кухня Кухня Грузинская
Рецепт удивительно вкусного салата
Рецепт удивительно вкусного салата / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Наслаждаемся вкуснейшим грузинским салатом из свежих овощей. Невероятное блюдо из баклажан с сочными помидорами понравится всем.

Удивительный рецепт летнего салата, который понравится каждому. Готовить так просто, что можно наслаждаться вкусным грузинским блюдом каждый день.

Грузинский салат - рецепт из баклажан

Вам понадобится:

видео дня
  • Баклажан - 2 шт
  • Помидоры - 2 шт
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Сметана - 150 гр
  • Кинза, петрушка
  • Соль

Баклажаны помыть, очистить шкурку и порезать небольшими кубиками.

Переложить баклажаны в тарелку, посолить и хорошо перемешать.

Добавить к баклажанам немного муки, перемешать.

Разогреть хорошо сковороду, влить оливковое масло и обжарить баклажаны до хрустящей корочки.

Помидоры помыть, порезать кубиками.

Смешать помидоры и баклажаны.

Кинзу и петрушку помыть, мелко порезать и добавить к салату.

Сметану смешать со щепоткой соли, добавить измельченный чеснок и перемешать.

Заправить грузинский салат сметанным соусом и хорошо перемешать.

Подавать салат охлажденным с гренками.

Грузинский салат можна посыпать грецкими орехами.

Смотрите видео, как готовить грузинский салат:

@alin_ka_n1811 Грузинський салат ? Баклажан 2 шт Томат 2 шт Часник 2-3 зубчики Сметана 20% 150грам Кинза і петрушка 30 грам Зверху поситпати грецьким горіхом , бо я забула ? #салат#смачнісалати#грузинскаякухня#готуємосмачно#готуємовдома#баклажан#синенькие#томати#alin_ka_n#food#foodblog♬ original sound - KPROS_music - KPROS_cars

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