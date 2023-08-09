Вкуснейший грузинский салат из 3 ингредиентов, который разлетается моментально: рецепт удивит всех

Простой и очень вкусный салат из баклажанов. Рецепт простейшего грузинского блюда.

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Рецепт удивительно вкусного салата / Коллаж Главред, фото depositphotos.com

Наслаждаемся вкуснейшим грузинским салатом из свежих овощей. Невероятное блюдо из баклажан с сочными помидорами понравится всем.

Удивительный рецепт летнего салата, который понравится каждому. Готовить так просто, что можно наслаждаться вкусным грузинским блюдом каждый день.

Грузинский салат - рецепт из баклажан

Вам понадобится:

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Баклажан - 2 шт

Помидоры - 2 шт

Чеснок - 2 зубчика

Сметана - 150 гр

Кинза, петрушка

Соль

Баклажаны помыть, очистить шкурку и порезать небольшими кубиками.

Переложить баклажаны в тарелку, посолить и хорошо перемешать.

Добавить к баклажанам немного муки, перемешать.

Разогреть хорошо сковороду, влить оливковое масло и обжарить баклажаны до хрустящей корочки.

Помидоры помыть, порезать кубиками.

Смешать помидоры и баклажаны.

Кинзу и петрушку помыть, мелко порезать и добавить к салату.

Сметану смешать со щепоткой соли, добавить измельченный чеснок и перемешать.

Заправить грузинский салат сметанным соусом и хорошо перемешать.

Подавать салат охлажденным с гренками.

Грузинский салат можна посыпать грецкими орехами.

Смотрите видео, как готовить грузинский салат:

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