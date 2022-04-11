Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минуты

Рецепт из лаваша / ua.depositphotos.com

Вкусный и быстры перекус всегда можно приготовить из нескольких ингредиентов. Мы готовы рассказать невероятно простой рецепт из лаваша с идеальной начинкой.

Такой лаваш на сковороде подойдет на завтрак, в качестве закуски или даже на праздничный стол.

Готовим идеальные гренки из лаваша.

Лаваш с начинкой - рецепт

Вам понадобится:

Лаваш - 1 упаковка

Сыр плавленый - 2 штуки

Крабовые палочки

Лаваш стоит брать тонкий, тогда гренки будут восхитительно хрустящими.

Крабовые палочки измельчить в блендере, или мелко порезать.

Лаваш разделить на 4 квадрата.

Натереть на мелкой терке плавленый сыр и посыпать каждый квадратик лаваша.

Отправляем крабовые палочки, и немного зелени или универсальной приправы для вкуса.

Накрываем лаваш вторым листом, и нарезаем на треугольники.

Если есть гриль, можно обжарить гренки из лаваша на гриле, или на обычной сковороде с двух сторон, пока сыр полностью не расплавится.

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