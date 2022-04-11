Восхитительные гренки из лаваша из трех ингредиентов: готовить всего 2 минуты

Вкусный лаваш за несколько минут для идеального перекуса.
Вкусный и быстры перекус всегда можно приготовить из нескольких ингредиентов. Мы готовы рассказать невероятно простой рецепт из лаваша с идеальной начинкой.
Такой лаваш на сковороде подойдет на завтрак, в качестве закуски или даже на праздничный стол.
Готовим идеальные гренки из лаваша.
Лаваш с начинкой - рецепт
Вам понадобится:
- Лаваш - 1 упаковка
- Сыр плавленый - 2 штуки
- Крабовые палочки
Лаваш стоит брать тонкий, тогда гренки будут восхитительно хрустящими.
Крабовые палочки измельчить в блендере, или мелко порезать.
Лаваш разделить на 4 квадрата.
Натереть на мелкой терке плавленый сыр и посыпать каждый квадратик лаваша.
Отправляем крабовые палочки, и немного зелени или универсальной приправы для вкуса.
Накрываем лаваш вторым листом, и нарезаем на треугольники.
Если есть гриль, можно обжарить гренки из лаваша на гриле, или на обычной сковороде с двух сторон, пока сыр полностью не расплавится.
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