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Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

15 сентября 2021, 05:15

Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.

Время приготоления Время приготовления: 30 минут
Кухня Кухня европейская
Яичные маффины
Рецепт яичных маффинов / pinterest

Завтракать нужно вкусно, поэтому мы не устаем делиться с вами оригинальными, и что немаловажно, полезными утренними рецептами. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить яичные маффины.

Яичные маффины – популярный европейский завтрак, с начинками которого можно бесконечно экспериментировать, добавляя различные овощи, грибы или мясные продукты. Ингредиенты самые доступные, которые всегда есть под рукой, да и готовится несложно. Берите рецепт на заметку!

Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 100 граммов;
  • молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;
  • легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;
  • помидор – 70 граммов;
  • зелень, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

  1. Яйца смешайте с молоком и посолите.
  2. Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте.
  3. Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом);
  4. Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.

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Ранее известный диетолог и бывший фитнес-тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская поделилась десяткой вкусных, но легких идей для завтраков, на приготовление которых не потребуется много времени.

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диета завтрак
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