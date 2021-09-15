Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

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Рецепт яичных маффинов / pinterest

Завтракать нужно вкусно, поэтому мы не устаем делиться с вами оригинальными, и что немаловажно, полезными утренними рецептами. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить яичные маффины.

Яичные маффины – популярный европейский завтрак, с начинками которого можно бесконечно экспериментировать, добавляя различные овощи, грибы или мясные продукты. Ингредиенты самые доступные, которые всегда есть под рукой, да и готовится несложно. Берите рецепт на заметку!

Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

яйца – 100 граммов;

молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;

легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;

помидор – 70 граммов;

зелень, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Яйца смешайте с молоком и посолите. Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте. Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом); Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.

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