Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

Такой завтрак станет идеальным перекусом, который можно взять с собой, ведь яичные маффины вкусные как теплые, так и холодные.
Завтракать нужно вкусно, поэтому мы не устаем делиться с вами оригинальными, и что немаловажно, полезными утренними рецептами. Если вам надоела обычная яичница, попробуйте приготовить яичные маффины.
Яичные маффины – популярный европейский завтрак, с начинками которого можно бесконечно экспериментировать, добавляя различные овощи, грибы или мясные продукты. Ингредиенты самые доступные, которые всегда есть под рукой, да и готовится несложно. Берите рецепт на заметку!
Как быстро приготовить яичные маффины: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- яйца – 100 граммов;
- молоко (жирность 2,5%) – 30 граммов;
- легкий творог (жирность 16%) – 30 граммов;
- помидор – 70 граммов;
- зелень, соль – на ваш вкус.
Способ приготовления:
- Яйца смешайте с молоком и посолите.
- Сыр натрите, зелень и помидор порежьте на маленькие кусочки и добавьте к яйцам с молоком – все хорошо перемешайте.
- Вылейте смесь в формочки для кексов (если силиконовые формы – их лучше смазать маслом);
- Запекайте в духовке 30 минут при 180°C.
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