Вырастет размером с кулак: чем подкормить чеснок весной

Вы узнаете:
- Когда сажать чеснок весной
- Чем подкормить растение
Чтобы урожай чеснока вас приятно поразил, важно не только правильно ухаживать за растением, но и вовремя добавлять удобрения. Особенно это важно весной. Главред выяснил, как и чем подкормить чеснок, чтобы удвоить урожай.
Когда сажать чеснок весной?
Обычно чеснок высаживают в конце марта - начале апреля, когда почва прогреется до +5...+7 °C. Для посадки выбирают крупные, здоровые зубчики без повреждений.
Чем подкормить чеснок весной?
Азотные удобрения:
- Аммиачная селитра 34%: 1 кг на 100 м². Лучше всего подкармливать в марте, когда присутствуют заморозки и умеренные осадки, рекомендует автор YouTube-канале B.I.S.
- Мочевина (карбамид): 800 г на 100 м². Карбамид обычно применяют, когда почва прогреется до 5 градусов тепла.
Фосфорно-калийные удобрения:
- Суперфосфат: 20-30 г на 1 м².
- Сульфат калия: 15-20 г на 1 м².
Фосфор и калий улучшают вкус и помогают сформировать крупные головки чеснока.
Существуют также еще органические удобрения, например, перегной, компост и биогумус. Органика улучшает плодородие почвы и обеспечивает чеснок питательными веществами.
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Что известно о YouTube-канале B.I.S?
YouTube-канал B.I.S - это канал, где человек, который работает в агробизнесе, демонстрирует работу с техникой и делится полезными советами по выращиванию чеснока и других культур. Показывает различные агротехнические приемы и демонстрирует в целом свою жизнь через видео. На канал подписаны почти 12 тысяч пользователей.
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