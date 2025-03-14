Вырастет размером с кулак: чем подкормить чеснок весной

Благодаря рекомендованным удобрениям, урожай чеснока будете собирать ведрами.

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Чем подкормить чеснок весной / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

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Когда сажать чеснок весной

Чем подкормить растение

Чтобы урожай чеснока вас приятно поразил, важно не только правильно ухаживать за растением, но и вовремя добавлять удобрения. Особенно это важно весной. Главред выяснил, как и чем подкормить чеснок, чтобы удвоить урожай.

Когда сажать чеснок весной?

Обычно чеснок высаживают в конце марта - начале апреля, когда почва прогреется до +5...+7 °C. Для посадки выбирают крупные, здоровые зубчики без повреждений.

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Чем подкормить чеснок весной?

Азотные удобрения:

Аммиачная селитра 34%: 1 кг на 100 м². Лучше всего подкармливать в марте, когда присутствуют заморозки и умеренные осадки, рекомендует автор YouTube-канале B.I.S.

Мочевина (карбамид): 800 г на 100 м². Карбамид обычно применяют, когда почва прогреется до 5 градусов тепла.

Фосфорно-калийные удобрения:

Суперфосфат: 20-30 г на 1 м².

Сульфат калия: 15-20 г на 1 м².

Фосфор и калий улучшают вкус и помогают сформировать крупные головки чеснока.

Существуют также еще органические удобрения, например, перегной, компост и биогумус. Органика улучшает плодородие почвы и обеспечивает чеснок питательными веществами.

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Что известно о YouTube-канале B.I.S? YouTube-канал B.I.S - это канал, где человек, который работает в агробизнесе, демонстрирует работу с техникой и делится полезными советами по выращиванию чеснока и других культур. Показывает различные агротехнические приемы и демонстрирует в целом свою жизнь через видео. На канал подписаны почти 12 тысяч пользователей.

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